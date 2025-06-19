Хакеры украли 455 млн логинов и паролей россиян

Команда исследователей в сфере кибербезопасности Cybernews с начала года обнаружила в даркнете многочисленные базы данных, содержащие миллиарды украденных логинов и паролей. Среди них 455 млн записей, связанных с пользователями из России, и еще более 60 млн — с мессенджером Telegram.

Ни об одной из этих баз данных ранее не было известно. В общей сложности исследователям удалось обнаружить в сети 30 баз данных, содержащих от нескольких миллионов до 3,5 млрд записей каждая. А общее количество украденных логинов и паролей составило около 16 млрд. Это, предположительно, крупнейшая утечка данных за всю историю интернета.

«Это не просто утечка — это план массовой эксплуатации. Благодаря утечке более 16 млрд записей с логинами и паролями киберпреступники теперь имеют беспрецедентный доступ к личным данным, которые могут быть использованы для захвата аккаунтов, кражи личных данных и целенаправленного фишинга»,— говорится в докладе Cybernews.

Кирилл Сарханянц