Прокурорский прилет

Один из крупнейших аэропортов страны, Домодедово, по иску Генпрокуратуры обращен арбитражем в доход государства. Поводом для этого послужили иностранные гражданства бенефициаров ООО «ДМЕ Холдинг» Дмитрия Каменщика и Валерия Когана, в нарушение законодательства распоряжавшихся активами стратегического для страны предприятия, оцениваемого в 1 трлн руб. Судебное решение подлежит немедленному исполнению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смена владельцев не отразилась на работе Домодедово

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Смена владельцев не отразилась на работе Домодедово

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Судьбу Домодедово Арбитражный суд Московской области решил за одно заседание по существу дела. Правда, подготовка к нему велась с января, когда в суд был подан иск надзорного ведомства. В рамках его обеспечения были наложены аресты на 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг» и других предприятий. В 6 ключевых для деятельности аэропорта из 25 компаний были введены наблюдатели из Росавиации. Наконец, судебные приставы запретили бенефициарам «ДМЕ Холдинга» Дмитрию Каменщику и Валерию Когану выезжать за границу. По данным источника “Ъ” в Домодедово, главные ответчики по прокурорскому иску сейчас находятся в столичном регионе. Непосредственно они и дали Генпрокуратуре повод для конфискации аэропортового комплекса.

Согласно исковым данным, с 2002 по 2016 год компания «ДМЕ Лимитед», владеющая аэровокзальным комплексом «Домодедово», принадлежала гражданам острова Мэн Джейн Элизабет Петерс и Шону Фергюссону Кэйрнсу. Затем 100% акций «ДМЕ Лимитед» приобрела компания Alamo Limited (Мальта). Ее владельцем выступала кипрская Alamo (Trustee) CY Limited, бенефициаром которой являлся Дмитрий Каменщик. Вторым владельцем аэропорта надзор назвал Валерия Когана, получавшего через господина Каменщика дивиденды от деятельности «ДМЕ Лимитед». В 2022–2023 годах его доход, по данным Генпрокуратуры, составил порядка 274 млн руб.

Оба бенефициара, как установили прокуроры, нарушали ФЗ №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». В соответствии с ним иностранцам, не имеющим специального разрешения правительства России, запрещено владеть стратегическими предприятиями. Дмитрий Каменщик, имевший помимо российского гражданства Турции и ОАЭ, и Валерий Коган, являвшийся подданным Израиля, соответствующих разрешений не имели.

Через предприятия холдинга они контролировали управление аэродромной инфраструктурой и аэропортом, пассажирским терминалом, грузовым и топливозаправочным комплексами, сопровождение IT-инфраструктуры, авиационную безопасность и проч.

В декабре 2016 года ответчики, по данным надзора, чтобы «блокировать» контроль Российской Федерации «за своей противоправной деятельностью» попытались перевести активы Домодедово за границу. Владельцами 90% акций компании «ДМЕ Лимитед» стал нидерландский фонд DME Stichting Administratiekantoor, а еще 10% — мальтийский Atlant Foundation. Учредителем обоих фондов являлся господин Каменщик, а членами совета директоров — иностранцы, с которыми он должен был согласовывать свои действия.

В 2024 году господа Каменщик и Коган, по версии надзора, решили создать «ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями».

Для этого они обратились в ФАС России с ходатайствами о согласовании сделок по передаче стратегических предприятий под контроль ООО «ДМЕ Холдинг». Его учредителями являются господин Каменщик (1%) и АО «Аламо Холдинг» (99%, единственным акционером которого он и выступает).

Ответчики не раскрыли перед ФАС России реальную структуру владения холдингом, скрыв статус господина Когана как контролирующего компании «Домодедово» лица и сведения о его израильском гражданстве. Антимонопольному органу также не были представлены сведения об установлении над холдингом контроля кредитора в лице DME Airport Designated Activity Company (Республика Ирландия). Им были приобретены еврооблигации «Домодедово-2028-евро» на сумму более $450 млн со сроком погашения до февраля 2028 года.

В результате «введенные в заблуждение» правительственная комиссия и ФАС России согласовали господам Каменщику и Когану сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО «ДМЕ Холдинг», которые были совершены осенью 2024 года.

Арбитраж по требованию надзора признал все эти сделки ничтожными, а акции «ДМЕ Холдинга» передал государству. Решение по требованию истца обращено к немедленному исполнению.

«Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, выполняя все обязательства перед пассажирами и партнерами. Все сервисы функционируют бесперебойно, рейсы осуществляются в соответствии с действующим расписанием, операционные процессы обеспечены в полном объеме»,— сообщили в пресс-службе аэропорта.

По словам источника “Ъ” в правоохранительных органах, за сменой владельца очевидно последуют проверки деятельности прежней администрации и будет дана оценка уже выявленным фактам: выводу за границу более 30,5 млрд руб. в 2021–2023 годах.

Отметим, что есть и уже готовое уголовное дело — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве взлетно-посадочной полосы, в котором пока фигурируют «неустановленные лица» из числа руководителей структур Домодедово.

По решению арбитража аэропорт будет передан Росимуществу, которое определит порядок его использования. Собеседник “Ъ” в правоохранительных органах отмечает, что могут быть варианты: продажа или создание госпредприятия для его управления и эксплуатации.

В свою очередь, собеседник “Ъ”, близкий к аэропорту, полагает, что в операционной работе Домодедово после передачи его Росимуществу ничего не изменится. «Те же специалисты тех же служб будут исполнять те же обязанности, на которые смена акционера не влияет, и наблюдатели Росавиации, как и до этой ситуации, продолжат контролировать работу аэропорта»,— уточнил он. “Ъ” направил запрос в Росавиацию.

Другие источники “Ъ” в отрасли предполагают, что Росимущество может либо продать актив, либо привлечь к управлению операторов из крупных аэропортовых холдингов: «Аэропортов регионов», «Новапорта» или «Аэродинамики».

Николай Сергеев, Мария Локотецкая, Айгуль Абдуллина