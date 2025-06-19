У пенсионных накоплений подрастает смена

К началу июня количество участников программы долгосрочных сбережений превысило 5 млн, а объем средств на их счетах достиг 365 млрд руб. Эксперты с оптимизмом смотрят на проект, предполагая, что к концу года число договоров может увеличиться в два раза. Однако препятствиями для этого могут стать недостаточные осведомленность граждан и объем софинансирования со стороны государства.

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19 июня на Петербургском международном экономическом форуме замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что за полтора года по программе долгосрочных сбережений (ПДС) было заключено более 5 млн договоров. По данным ЦБ, на 31 мая общий объем привлеченных средств достиг 365 млрд руб. В настоящее программа доступна в 35 НПФ, однако ее результаты раскрывают меньше половины фондов.

В частности, на 31 мая количество участников ПДС в НПФ Сбербанка составляло 3,36 млн человек. К настоящему времени уже более 3,5 млн россиян вступили в программу в этом фонде. Причем суммарный объем вложений достиг 240 млрд руб.

составляло 3,36 млн человек. К настоящему времени уже более 3,5 млн россиян вступили в программу в этом фонде. Причем суммарный объем вложений достиг 240 млрд руб. На втором месте на отчетную дату оказался «ВТБ Пенсионный фонд» — свыше 916 тыс. человек.

— свыше 916 тыс. человек. Более 200 тыс. договоров граждане заключили в НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» .

. Ряд фондов привлекли в ПДС по несколько десятков тысяч граждан.

Программа долгосрочных сбережений действует с начала 2024 года. Участие в программе возможно для россиян с 18 лет. На выбор гражданину предлагается получать выплаты пожизненно или в течение не менее десяти лет. Участники могут перевести в ПДС накопительную часть пенсии, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования.

Эксперты положительно оценивают перспективы этой программы. По оценке председателя совета НАПФ Аркадия Недбая, к концу 2025 года количество договоров возрастет до 10 млн, а объем средств достигнет 700 млрд руб. «Конфигурация программы позволяет НПФ привлекать новые деньги в систему пенсионных накоплений, а также использовать сформированные по старым правилам накопления как первый взнос в новую систему»,— отмечает гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов.

Вместе с тем для развития программы Минфину необходимо развивать инфраструктуру и сервис, считают участники рынка. В частности, по мнению гендиректора НПФ «Альфа» Ларисы Горчаковской, это касается использования «Госуслуг», МФЦ и других мест с «высокой проходимостью граждан и сформировавшимся кредитом доверия». Еще один способ привлечь к программе больше людей — более обширная информационная кампания. «Недостаток информации — единственное препятствие на сегодня, потому что сама программа изначально сконструирована как безрисковый накопительный инструмент с мощной господдержкой»,— указывает госпожа Горчаковская.

Однако, как считают эксперты, на пути расширения программы стоят существенные препятствия, одним из которых является недостаточный объем софинансирования — до 36 тыс. руб. в год в течение десяти лет. «Скромные масштабы этого стимулирования естественно вызывают критику. Такой размер софинансирования будет равен размеру взносов у граждан с доходами до 80 тыс. руб. в месяц. А у целевой аудитории с доходами более 150 тыс. руб. размер софинансирования составит лишь четверть оплаченных взносов»,— указывает Павел Митрофанов.

Еще одним ограничителем является недоступность перевода ОПС из одного фонда сразу в ПДС другого фонда с помощью быстрого и удобного сервиса, отмечает Лариса Горчаковская.

«Накопления по ОПС могут стать важной частью капитала, а управлять ими сейчас сложно и неудобно для клиента»,— отмечает госпожа Горчаковская.

Еще одним фактором, существенно тормозящим развитие программы, является высокий порог входа для новых фондов. «Новым фондам тяжело: чтобы претендовать на сформированные средства пенсионных накоплений, таким фондам нужно войти в систему гарантирования. После этого они получат право привлекать к себе застрахованных лиц и только после перевода средств ОПС использовать их для формирования ПДС»,— поясняет господин Митрофанов. При этом, как отмечает госпожа Горчаковская, граждане не могут стать клиентом другого фонда «без потери дохода по истечении пятилетнего фиксинга» (см. “Ъ” 19 июня).

Андрей Ковалёв