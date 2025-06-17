Ушаков: США предложили РФ взять паузу в переговорах по нормализации отношений

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что США предложили России взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога, но договоренность по следующей встрече будет достигнута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вначале было условлено провести следующие контакты в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу»,— напомнил Юрий Ушаков журналистам. «Сейчас, очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом и МИД будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Пока вопрос несколько подвис»,— пояснил он.

Как узнал «Ъ», США проинформировали российскую сторону об отмене встречи в Москве по дипломатическим каналам, но Россия все еще ожидает сигналов о готовности возобновить контакты. Американские власти эту ситуацию не комментировали.

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. По итогу последней консультации стороны договорились упростить режим передвижения дипломатов и разработать «дорожную карту» по конфискованной российской дипсобственности. Затем Россия и США решили перенести переговоры из Стамбула в свои столицы — Москву и Вашингтон.

Подробнее — в материале «Ъ» «США взяли дипломатическую паузу».

Лусине Баласян