Не квотный день

Росрыболовство в суде добивается расторжения договора на предоставление инвестиционных квот на вылов минтая и сельди с четырьмя структурами ГК «Норебо». Они должны были ввести четыре траулера стоимостью более 16 млрд руб., но строительство сорвалось после введения санкций. Потери из-за неисполненных обязательств могут достигнуть 4 млрд руб., хотя у компании есть шанс отстоять свою позицию в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Росрыболовство 10 июня обратилось в арбитражный суд Москвы с исками к ООО «Ролиз», АО «Сахалин лизинг флот», «Блаф» и «Рыболовецкое предприятие "Акрос"», следует из картотеки дел. В трех случаях речь идет о расторжении договоров на предоставление инвестиционных квот. Все эти компании входили в один из крупнейших рыбопромышленных холдингов России — группу «Норебо». В Росрыболовстве пояснили “Ъ”, что с ними были заключены договоры о создании четырех судов в рамках инвестиционных квот для промысла минтая и сельди в Дальневосточном бассейне. Но строительство в срок не велось.

В ГК «Норебо» пояснили “Ъ”, что ни одно из четырех судов не было построено подрядчиком по объективным причинам, связанным в том числе с действиями недружественных стран, отказавшихся от поставок оборудования. Возможность исполнения договоров неоднократно обсуждалась с участием Минсельхоза, Росрыболовства и Минпромторга, но сделать это в текущих обстоятельствах не представляется возможным. Возникшие обстоятельства в группе называют форс-мажором.

ГК «Норебо» не пошла на добровольное расторжение инвестиционных контрактов в связи с тем, что Росрыболовство раскрыло банковские гарантии, обеспечивающие обязательства. Такой шаг, по словам собеседника “Ъ” на рыбопромышленном рынке, влечет потенциально существенный ущерб. На момент заключения договоров на инвестквоты банки резервируют на счетах компании сумму, которую могут передать регулятору. Размер гарантий по наиболее крупных судам, о которых идет речь, достигает 1 млрд руб. за объект, говорит источник “Ъ”. Согласно условиям соглашения, ГК «Норебо» должна была построить четыре траулера, совокупная стоимость которых в 2019 году превышала 16 млрд руб.

Созданием судов должен был заниматься судостроительный завод «Северная верфь». В «Объединенной судостроительной компании» (владелец предприятия) оперативно не ответили “Ъ”. Старший юрист a.t.Legal Илья Пасенко говорит, что подобные разбирательства не затрагивают законные права и интересы верфей, поэтому спор обычно рассматривают без них. Но у инвесторов, по его словам, всегда остается право взыскания убытков, в том числе упущенной выгоды. В ГК «Норебо» уточняют, что квоты на добычу биоресурсов компании в рамках спорных договоров предоставлены не были: получить их можно только после ввода в эксплуатацию рыбопромысловых судов.

Программа «квоты под киль» в России существует с 2018 года. Существенные объемы добычи по ней можно получать в обмен на инвестиции в строительство или модернизацию судов и предприятий. В рамках первого этапа программы предполагалось строительство 106 судов, второго — 46. Но в прошлом году рыболовные компании столкнулись с массовой задержкой сроков сдачи объектов (см. “Ъ” от 5 сентября 2024 года).

Управляющий партнер юридической компании Zharov Group Евгений Жаров поясняет, что практика изъятия инвестиционных квот еще не стала массовой, но примеры на рынке уже есть. «Бизнес вправе оспорить позицию регулятора в суде, доказывая отсутствие своей вины через форс-мажор»,— замечает он. Перспективы, по его словам, во многом зависят от обоснованности ссылок на обстоятельства. Старший юрист Legal principles Илья Хайманов говорит, что практика по подобным спорам обычно складывается не в пользу компаний, но есть исключения. Так, суды встали на сторону рыболовецкого колхоза «Заря» в споре с Росрыболовством. «Суд указал, что инвестпроект задерживается, но не прекращен: колхоз продолжает строительство краболова по заключенному с верфью контракту и выплатил авансы»,— говорит эксперт. В этом споре суд учел в том числе зарубежные санкции.

Александра Мерцалова