Возвращение с задержанием

В Российской премьер-лиге (РПЛ) второй раз за четыре недели, прошедшие после окончания чемпионата страны, возникла неопределенность с составом на будущий сезон. Теперь она связана с клубом «Торпедо», который вернулся в высший дивизион из второго по статусу. Его совладельца Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова обвиняют в противоправном влиянии на результаты матчей через подкуп арбитра. Обоим грозит до семи лет тюремного заключения. Это нарушение считается одним из самых серьезных в футболе и действительно может вылиться в перевод команды в дивизион ниже рангом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совладелец футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев

Фото: ФК «Полтава» Совладелец футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев

Фото: ФК «Полтава»

В пятницу, 20 июня, президенту Российской премьер-лиги Александру Алаеву и генеральному секретарю Российского футбольного союза (РФС) Максиму Митрофанову пришлось комментировать на полях Петербургского международного экономического форума происшествие, которое может во второй раз за прошедшие после финиша предыдущего чемпионата страны четыре недели создать неясность с составом участников чемпионата будущего.

В предыдущий раз проблемы возникли из-за переживших финансовый крах «Химок». Сразу после завершения первенства РФС лишил подмосковный клуб лицензии на выступления в высшем дивизионе и вынужден был решать вопрос с заменой в нем команды, которая, заняв 12-е место, по спортивному принципу должна была в нем остаться. В итоге вакантный слот достался расположившемуся в таблице следом за ней «Нижнему Новгороду», несмотря на то что тот уступил в стыковых матчах за право играть в РПЛ «Сочи».

Сейчас неопределенность создал инцидент, связанный с «Торпедо».

Торпедовцы, два года назад вылетевшие из РПЛ, вернулись в нее благодаря тому, что заняли второе место во втором по рангу дивизионе — Первой лиге.

Оно, как и первое, доставшееся калининградской «Балтике», давало прямую, без необходимости участия в стыковых матчах, путевку в элиту. Между тем возвращение торпедовцев в нее поставило под сомнение ЧП в виде задержания главы строительной компании «СГС-Югра» Леонида Соболева, который в прошлом году стал вместе с компаньонами Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым владельцем ранее принадлежавшей Роману Авдееву команды, а также ее генерального директора Владимира Скородумова.

По данным “Ъ”, Леонид Соболев и Валерий Скородумов были задержаны оперативниками и следователями полиции в четверг в офисе «Торпедо», расположенном рядом со столичным стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, где сейчас ведется масштабное строительство. Им предъявили соответствующие документы, кратко побеседовали, после чего начались обыски, которые продолжились по месту жительства подозреваемых.

Само уголовное дело об «оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенного организованной группой» (ч. 2 ст. 184 УК), было возбуждено в день задержания фигурантов следователем по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД. В нем, помимо господ Соболева и Скородумова, говорится и о «не установленных следствием лицах».

Адвокат владельца «Торпедо» Александр Добровинский сообщил “Ъ”, что сами следственные действия прошли предельно корректно, без «масок-шоу».

«Можно сказать, что все было очень мило, но, конечно, в кавычках»,— сказал защитник, отметив, что обоих задержанных отправили в изолятор временного содержания на Петровке, 38.

«Мой подзащитный и я сам ничего не понимаем из представленных документов»,— заявил господин Добровинский. По его словам, господин Соболев «намерен отстаивать свое честное имя», но пока отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких.

По версии обвинения, Валерий Скородумов в период с марта по май этого года трижды предлагал судье матчей с участием «Торпедо» деньги за помощь — назначение пенальти за несуществующее нарушение правил в штрафной и удаление игрока из команды соперника. Однако каждый раз рефери категорически отказывался от коррупционных предложений, а в итоге обратился к силовикам. «Нам совершенно непонятно, зачем, согласно логике следствия, директор с завидным упорством периодически обращался к судье, который сразу категорически отказался»,— сказал Александр Добровинский.

Предполагается, что в субботу МВД обратится в Мещанский райсуд Москвы с ходатайствами об избрании меры пресечения для задержанных. За вменяемое преступление фигурантам грозит до семи лет заключения.

В мире оно давно считается и одним из самых тяжких нарушений и с точки зрения спортивных регламентов. Особое внимание теме «противоправного влияния» на результаты матчей, выразившееся, в частности, во внесении поправок в Закон о физической культуре и спорте и ужесточении наказаний за подобные действия, в России стали уделять после футбольного скандала с «Чайкой» из села Песчанокопское в Ростовской области. В 2021 году РФС после проведенного расследования, следуя своему дисциплинарному регламенту, перевел ее из Первой лиги в дивизион ниже рангом. Причиной санкций стали доказательства организации представителями «Чайки» в конце прошлого десятилетия целого ряда договорных матчей посредством взяток соперникам и судьям. Кроме того, пожизненные или длительные сроки отстранения от работы в футболе получили несколько лиц, фигурировавших в этих историях.

Судя по всему, сценарий может повториться сейчас. Максим Митрофанов, говоря о ЧП, признался, что РФС «оказывал содействие правоохранительным органам в рамках доследственных мероприятий», поэтому «владел информацией», пусть и «в очень ограниченном доступе». Господин Митрофанов подчеркнул, что структура нацелена на то, чтобы «российский футбол был очищен от любого негативного воздействия, у нас нулевая толерантность к таким вещам». При этом он прямо сказал, что после проведения расследования «замена одного клуба на другой возможна».

Александр Алаев выразил готовность «при первой необходимости» «помогать правоохранительным органам для полного восстановления справедливости в тех областях расследования, где может понадобиться наше содействие».

По его словам, если итоги расследования и рассмотрения дела Контрольно-дисциплинарном комитете РФС «повлияют на состав участников РПЛ», лига «совместно с коллегами из РФС» будет искать «наиболее справедливое решение, которое позволит провести чемпионат с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры».

Господин Алаев не уточнил, какие принципы считает наиболее справедливыми. Но целый ряд источников настаивает, что, когда РПЛ голосованием своих членов определяла, кто должен занять освобожденный «Химками» слот, на втором месте вслед за «Нижним Новгородом» оказался «Оренбург», напрямую как занявший 15-е, предпоследнее, место вылетевший из высшего дивизиона. Причем за этот вариант были сильнейшие клубы — взявший золото «Краснодар» и уступивший краснодарцам в борьбе за принадлежавший ему в 2019 году титул «Зенит».

Само «Торпедо» ограничилось в пятницу заявлением, в котором сообщило, что «следит за ходом следствия и будет сотрудничать с компетентными органами в рамках закона», пообещав «приложить все усилия, чтобы защитить деловую репутацию клуба и обеспечить его устойчивое развитие». Также торпедовцы заверили, что их «операционная деятельность» «продолжается в штатном режиме», «тренировочный процесс команды на сборах в Москве проходит в полном соответствии с утвержденным планом», а «все спортивные и административные функции выполняются в полном объеме, как и финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками и партнерами нашего клуба».

Алексей Доспехов, Сергей Сергеев