«Госуслугам» хотят доверить врачебную тайну

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила добавить в функционал «Госуслуг» выдачу медицинской справки о прохождении диспансеризации. Граждане смогут использовать ее «по месту требования», пояснила депутат. Опрошенные “Ъ” эксперты указывают, что полезность такой справки напрямую зависит от объема включенной в нее личной медицинской информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе дискуссии на ПМЭФ замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос заявила, что диспансеризацию необходимо расширить, добавив туда ряд исследований, которые сейчас можно сделать платно,— например, проверку на инсулинорезистентность, лактат и уровень витамина Д. «Тогда нам нужно диспансеризацию вывести на единую справку на портале госуслуг. Чтобы люди получали этот документ по любому месту требования,— предложила вице-спикер Ирина Яровая.— Тогда будет мотивация у пациента, и у врача будет ответственность. А то мы хотим, чтобы пациент сходил на диспансеризацию, а потом сходил получил много справок за деньги. Давайте сделаем принцип "одного окна"». Ольга Кривонос предложение поддержала, еще раз подчеркнув, что программу диспансеризации необходимо расширять.

Отметим, диспансеризация как право российских граждан на регулярный бесплатный медицинский осмотр с целью своевременного выявления болезней была введена в 2013 году в рамках реализации госпрограммы «Здоровье». Возможность пройти диспансеризацию на рабочем месте у россиян появилась с 2024 года, когда такую опцию включили в программу госгарантий. В прошлом году ею воспользовались 109 млн человек; обследование показало, что лишь 22,4% россиян полностью здоровы, то есть не имеют хронических заболеваний и факторов риска их развития.

Всероссийский союз пациентов в целом поддерживает введение медицинской справки единого образца по итогам диспансеризации и считает ее интеграцию с «Госуслугами» логичным шагом в рамках цифровизации здравоохранения и развития пациент-ориентированных сервисов. Однако сопредседатель организации Юрий Жулев указывает, что сейчас не до конца понятно, какая информация будет содержаться в справке: только сам факт прохождения обследования или сведения о состоянии здоровья. «Возможна и более широкая перспектива — например, если в дальнейшем справка станет обязательным элементом при получении определенных государственных услуг. Как это было, например, со справкой о вакцинации в период пандемии. В любом случае это решение может способствовать формированию более дисциплинированного отношения к профилактике как со стороны населения, так и со стороны системы»,— считает господин Жулев.

Наталья Костарнова