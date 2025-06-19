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«Госуслугам» хотят доверить врачебную тайну

Ирина Яровая предложила хранить там электронную справку по итогам диспансеризации

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила добавить в функционал «Госуслуг» выдачу медицинской справки о прохождении диспансеризации. Граждане смогут использовать ее «по месту требования», пояснила депутат. Опрошенные “Ъ” эксперты указывают, что полезность такой справки напрямую зависит от объема включенной в нее личной медицинской информации.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе дискуссии на ПМЭФ замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос заявила, что диспансеризацию необходимо расширить, добавив туда ряд исследований, которые сейчас можно сделать платно,— например, проверку на инсулинорезистентность, лактат и уровень витамина Д. «Тогда нам нужно диспансеризацию вывести на единую справку на портале госуслуг. Чтобы люди получали этот документ по любому месту требования,— предложила вице-спикер Ирина Яровая.— Тогда будет мотивация у пациента, и у врача будет ответственность. А то мы хотим, чтобы пациент сходил на диспансеризацию, а потом сходил получил много справок за деньги. Давайте сделаем принцип "одного окна"». Ольга Кривонос предложение поддержала, еще раз подчеркнув, что программу диспансеризации необходимо расширять.

Отметим, диспансеризация как право российских граждан на регулярный бесплатный медицинский осмотр с целью своевременного выявления болезней была введена в 2013 году в рамках реализации госпрограммы «Здоровье». Возможность пройти диспансеризацию на рабочем месте у россиян появилась с 2024 года, когда такую опцию включили в программу госгарантий. В прошлом году ею воспользовались 109 млн человек; обследование показало, что лишь 22,4% россиян полностью здоровы, то есть не имеют хронических заболеваний и факторов риска их развития.

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Всероссийский союз пациентов в целом поддерживает введение медицинской справки единого образца по итогам диспансеризации и считает ее интеграцию с «Госуслугами» логичным шагом в рамках цифровизации здравоохранения и развития пациент-ориентированных сервисов. Однако сопредседатель организации Юрий Жулев указывает, что сейчас не до конца понятно, какая информация будет содержаться в справке: только сам факт прохождения обследования или сведения о состоянии здоровья. «Возможна и более широкая перспектива — например, если в дальнейшем справка станет обязательным элементом при получении определенных государственных услуг. Как это было, например, со справкой о вакцинации в период пандемии. В любом случае это решение может способствовать формированию более дисциплинированного отношения к профилактике как со стороны населения, так и со стороны системы»,— считает господин Жулев.

Наталья Костарнова

Фотогалерея

ПМЭФ–2025

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Стенд Альфа-Банка

Стенд Альфа-Банка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Презентация специального бронированного автомобиля СБМ ВПК-233136 семейства «Тигр»

Презентация специального бронированного автомобиля СБМ ВПК-233136 семейства «Тигр»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участница форума

Участница форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участники форума в национальных костюмах

Участники форума в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Гости форума

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева (слева) и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов

Заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева (слева) и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стюардессы на стенде авиакомпании «Аэрофлот»

Стюардессы на стенде авиакомпании «Аэрофлот»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд ВЭБ.РФ

Стенд ВЭБ.РФ

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд Челябинской области на выставке в рамках форума

Стенд Челябинской области на выставке в рамках форума

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль многоцелевого назначения семейства «Спартак» на выставочной площадке

Бронеавтомобиль многоцелевого назначения семейства «Спартак» на выставочной площадке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Альфа-банка

Стенд Альфа-банка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд «Валдай» на выставке

Стенд «Валдай» на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд медиахолдинга Maer Group

Стенд медиахолдинга Maer Group

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гибридный минивэн Wey 80 на стенде компании Great Wall

Гибридный минивэн Wey 80 на стенде компании Great Wall

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Радиоуправляемый погрузчик на стенде группы компаний «Нацпроектстрой»

Радиоуправляемый погрузчик на стенде группы компаний «Нацпроектстрой»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Модель разводного моста на интерактивном архитектурно-ландшафтном макете Санкт-Петербурга

Модель разводного моста на интерактивном архитектурно-ландшафтном макете Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Беспилотник на выставке

Беспилотник на выставке

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Созданный из цветов орден «Победа»

Созданный из цветов орден «Победа»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Модель Исаакиевского собора на интерактивном архитектурно-ландшафтном макете Санкт-Петербурга

Модель Исаакиевского собора на интерактивном архитектурно-ландшафтном макете Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд «ВЭБ.РФ» на выставке

Стенд «ВЭБ.РФ» на выставке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Автомобиль для такси Lada Aura от АвтоВАЗа

Автомобиль для такси Lada Aura от АвтоВАЗа

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Робот Володя на выставке в Пассаже

Робот Володя на выставке в Пассаже

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Генеалогическое древо Владимира Путина на стенде генеалогической компании «Дома семейных традиций &quot;Кристиан&quot;»

Генеалогическое древо Владимира Путина на стенде генеалогической компании «Дома семейных традиций "Кристиан"»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Робот-собака

Робот-собака

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Презентация новых моделей автомобилей АвтоВАЗа

Презентация новых моделей автомобилей АвтоВАЗа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фигура робота-пчелы на стенде Башкирии

Фигура робота-пчелы на стенде Башкирии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участники ПМЭФ

Участники ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Автомобиль Lada Vesta на выставочной площадке

Автомобиль Lada Vesta на выставочной площадке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов (справа) на презентации новых моделей компании

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов (справа) на презентации новых моделей компании

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фотозона в виде красного знамени с серпом и молотом, выполненного из цветов

Фотозона в виде красного знамени с серпом и молотом, выполненного из цветов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гость форума

Гость форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

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Стенд Альфа-Банка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Презентация специального бронированного автомобиля СБМ ВПК-233136 семейства «Тигр»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участница форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участники форума в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева (слева) и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стюардессы на стенде авиакомпании «Аэрофлот»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд ВЭБ.РФ

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд Челябинской области на выставке в рамках форума

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль многоцелевого назначения семейства «Спартак» на выставочной площадке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Альфа-банка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд «Валдай» на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд медиахолдинга Maer Group

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гибридный минивэн Wey 80 на стенде компании Great Wall

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Радиоуправляемый погрузчик на стенде группы компаний «Нацпроектстрой»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Модель разводного моста на интерактивном архитектурно-ландшафтном макете Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Беспилотник на выставке

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Созданный из цветов орден «Победа»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Модель Исаакиевского собора на интерактивном архитектурно-ландшафтном макете Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд «ВЭБ.РФ» на выставке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Автомобиль для такси Lada Aura от АвтоВАЗа

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Робот Володя на выставке в Пассаже

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Генеалогическое древо Владимира Путина на стенде генеалогической компании «Дома семейных традиций "Кристиан"»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Робот-собака

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Презентация новых моделей автомобилей АвтоВАЗа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фигура робота-пчелы на стенде Башкирии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участники ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Автомобиль Lada Vesta на выставочной площадке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов (справа) на презентации новых моделей компании

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фотозона в виде красного знамени с серпом и молотом, выполненного из цветов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гость форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

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