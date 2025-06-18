Питбайки прогоняют с дорог

Думский комитет по молодежной политике предложил МВД и Минспорту ограничить продажу питбайков — мини-мотоциклов для езды по бездорожью, обучения вождению и трюкам. Подобная техника сегодня свободно продается в магазинах без документов. Регистрировать в ГИБДД ее не требуется. На фоне роста числа погибших в ДТП детей в Госдуме предлагают при покупке питбайков ввести проверку документов, подтверждающих, что техника покупается для тренировок и «обучения в физкультурно-спортивной организации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Госдуме уверены, что продавать питбайки нужно разрешить только для тренировок вне дорог общего пользования

Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ В Госдуме уверены, что продавать питбайки нужно разрешить только для тренировок вне дорог общего пользования

Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) обратился в МВД и Минспорт с предложением ограничить продажу питбайков. Так называются мини-мотоциклы для езды по бездорожью, обучения вождению и трюкам. Подобные транспортные средства свободно продаются как спортинвентарь (цены начинаются от 50–60 тыс. руб.), в ГИБДД не регистрируются, документов на них не выдается. У подобной техники с завода зачастую даже нет световых приборов, указателей поворота и зеркал заднего вида.

Господин Метелев говорит о «критическом» росте числа ДТП с участием питбайков.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, если в 2023 году произошло девять ДТП, в которых погибли катавшиеся на мини-мотоциклах дети, то в 2024 году таких аварий было уже 20. «Только в День защиты детей произошло два смертельных случая с участием подростков, управлявших питбайками,— пишет Артем Метелев.— С каждым годом наблюдается тенденция на увеличение количества инцидентов».

Аварии, утверждает депутат, происходят как на дорогах общего пользования, так и за их пределами, в связи с отсутствием у несовершеннолетних «достаточных навыков управления». Артем Метелев предлагает министерствам ограничить продажу несовершеннолетним питбайков с двигателями объемом более 50 куб. см, требуя у покупателей документ, «подтверждающий обучение в специализированной физкультурно-спортивной организации». «Это обеспечит необходимый уровень подготовки и контроля управления со стороны квалифицированных тренеров»,— уверен депутат. В целом, считает он, механизм доступа к управлению такой техникой должен быть схож с правилами приобретения и использования спортивного оружия.

Власти уже несколько раз выражали озабоченность из-за роста популярности питбайков.

В июле 2024 года глава Татарстана Рустам Минниханов призывал родителей не допускать детей к управлению мини-мотоциклами. В мае 2025 года УГИБДД Москвы выпустило специальное разъяснение: родителей, допустивших ребенка до управления питбайком, можно привлечь по ст. 5.35 КоАП за «ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей» (штраф до 500 руб.). В этом случае материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних, а мотоцикл помещается на штрафстоянку.

Член Общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников поддержал идею депутата Метелева. «Это позволит купировать проблему, потому что очень много в регионах детей сейчас гибнет, про это все говорят,— заявил эксперт.— Принимать меры надо максимально оперативно». Руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов поддерживает идею законодателей отрегулировать проблемную сферу, но не уверен, что предложенный депутатам механизм сработает. «Боюсь, что производители данного типа техники, а также продавцы с учетом совершенно гигантского объема рынка будут продавать эти мотоциклы сразу вместе с бумажкой о зачислении в спортивную школу»,— опасается он. Кроме того, невозможно технически проверить объем двигателя у питбайка: на этикетке могут быть указаны любые данные, говорит господин Иванов. Эксперт считает, что лучше ввести отдельную категорию в правах для управления мини-мотоциклами, выдавая такие удостоверения только после 16 лет. «До этого момента на дорогах общего пользования на каких-то мопедах, мотороллерах, питбайках делать вообще нечего,— уверен он.— Дети пусть осваивают педальную технику, велосипеды и прочее, пока мозги на место встанут».

Иван Буранов