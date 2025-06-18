В состоянии повышенной бомбоготовности

Американский президент Дональд Трамп пока так и не дал четко понять, собираются ли Штаты присоединиться к израильской военной операции против Ирана. Хотя многое указывает на то, что Вашингтон отнюдь не исключает такого сценария. Вступление США в войну станет точкой невозврата в конфликте, исход которого будет с того момента решаться военным, а не дипломатическим путем. Утрачивая шансы не дать разрушить свои ядерные объекты, созданная в 1979 году Исламская Республика Иран встанет перед задачей сохраниться как государство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты утверждают, что расположенное на глубине 80–90 метров иранское предприятие по обогащению урана в Фордо можно уничтожить только 12-тонными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, сброшенными с американских стратегических бомбардировщиков

Фото: DOD Эксперты утверждают, что расположенное на глубине 80–90 метров иранское предприятие по обогащению урана в Фордо можно уничтожить только 12-тонными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, сброшенными с американских стратегических бомбардировщиков

Фото: DOD

«Во вторник Трамп встречался с главными советниками в оперативном центре Белого дома. Официальные лица дали понять, что ближайшие 24–48 часов будут иметь решающее значение, чтобы определить, возможно ли дипломатическое решение с Ираном или вместо этого президент может прибегнуть к военным действиям»,— сообщил телеканал АВС.

Но и сутки спустя, 18 июня, глава Белого дома так и не развеял интригу. «Я не могу сказать, нанесут ли США удар по Ирану. Может быть, может и нет. Вести переговоры с Ираном еще не поздно»,— заявил президент США, добавив, что Тегеран контактирует с Вашингтоном по поводу возможного возобновления переговоров.

Между тем еще в начале недели появились признаки того, что США все-таки готовятся к худшему. Дислоцированные на Ближнем Востоке более 40 тыс. военнослужащих США были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Агентство Associated Press, проанализировав спутниковые данные, пришло к выводу, что корабли ВМС США покинули базу Пятого флота США в Бахрейне. Наконец, с начала этой недели США успели направить в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков. Они могут быть использованы для оказания помощи истребителям, защищающим американские базы, или для увеличения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в ударе по иранским ядерным объектам. А в Госдепе США тем временем объявили о временной приостановке работы посольства в Израиле и американских консульских учреждений в стране. В сообщении ведомства также отмечается, что «все государственные служащие США и члены их семей должны продолжать укрываться в своих домах и вблизи них до дальнейшего уведомления».

Заметно подняли ставки и в Тегеране. По крайней мере риторически. В ответ на требования Трампа о «безоговорочной капитуляции» Ирана верховный лидер страны Али Хаменеи пообещал 18 июня, что США понесут невосполнимый урон в случае вступления в военный конфликт с Тегераном.

«Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном»,— заявил аятолла Хаменеи, предупредив, что Исламская Республика не сдастся.

«Я скажу: удачи»,— лаконично прокомментировал эти слова Дональд Трамп. А затем, в своем очередном посте, повторил свой главный посыл иранской стороне: «Все просто — Тегеран должен сдаться».

Как сообщила со ссылкой на официальные источники газета The New York Times, в случае присоединения Вашингтона к боевым действиям на стороне Израиля Иран готовится нанести удары по военным базам США на Ближнем Востоке. По информации газеты, в зоне риска прежде всего окажутся американские базы в Ираке: для их атаки Тегеран «подготовил ракеты и другое военное оборудование».

По словам собеседников The New York Times, иранские удары могут быть нанесены по любым американским базам в регионе. Кроме того, еще одной ответной мерой Тегерана может стать попытка заминировать Ормузский пролив, чтобы заблокировать военные корабли США в Персидском заливе. Вероятность такого сценария подтверждает телеканал Al Jazeera, напоминая о том, что «если произойдет атака, Иран может начать установку мин в Ормузском проливе».

В то время как на фоне неопределенности относительно участия США в израильской военной кампании против Ирана американские СМИ еще давали небольшой шанс дипломатии, в Израиле присоединение США к операции против Ирана называли делом практически решенным.

«Высокопоставленные израильские чиновники считают, что Трамп уже принял решение: США нанесут удар по Ирану, если тот откажется от сделки, которая включает в себя демонтаж его ядерной программы»,— сообщила газета The Jerusalem Post, указывая на то, что речь идет не о символическом шаге, а о «важной операции, основной целью которой станет хорошо защищенный иранский завод по обогащению урана в Фордо».

Как пояснил в интервью BBC экс-глава британской разведывательной службы MI6 Джон Сойерс, ранее Израиль не атаковал некоторые из важнейших ядерных объектов в Иране, потому что у него нет военных возможностей для нанесения ударов, способных полностью разрушить объекты, находящиеся глубоко под землей. «Только у американцев есть эти возможности»,— подчеркнул Джон Сойерс.

По его мнению, в случае американского неучастия в конфликте Иран может оказаться значительно ослабленным, но все еще с уцелевшей ядерной программой. В то же время использование для новых ударов всей военной мощи США не оставит Тегерану на это никаких шансов.

Схожую оценку дают и американские военные эксперты. По их мнению, вопрос о необходимости задействовать военные возможности США для уничтожения иранского подземного объекта по обогащению урана в Фордо связан с тем, что Израилю пока не хватает для этого собственных возможностей.

Ранее ВВС Израиля уже применяли бетонобойные бомбы производства США, способные поражать подземные сооружения. Речь идtт о 910-килограммовых бомбах BLU-109/B, которые Израиль использовал для ударов по Бейруту и Газе в 2024 году, и 2200-килограммовых бомбах GBU-28, которые применялись в Газе и Ливане. Этих бомб вполне достаточно для обрушения подземных тоннелей, укрепленных ангаров, неглубоких бункеров и пещер. Однако их применение не может обеспечить стопроцентное уничтожение иранского подземного объекта в Фордо.

По оценке Института науки и международной безопасности (ISIS), глубина расположения объекта в Фордо может достигать 80–90 м, а ведущих к нему тоннелей — 50 м. Это означает, что имеющиеся на вооружении ВВС Израиля американские бомбы способны обвалить лишь входы в тоннели на этом объекте и даже повредить центрифуги. Но они не могут гарантированно обвалить сами тоннели и пробиться внутрь объекта.

Как сообщают американские СМИ, для такого случая у США есть 12-тонные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые были разработаны для уничтожения хорошо защищенных подземных ядерных комплексов Ирана и КНДР. Но из-за их огромной массы и габаритов применять их могут только американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, тогда как израильская авиация не располагает способностью их доставки.

Учитывая это, для уничтожения иранских ядерных объектов потребуются либо множественные удары менее мощными бомбами BLU-109/B и GBU 28, не дающие полной гарантии на успех, либо участие ВВС США, которые нанесут удары по объекту в Фордо своими «супербомбами» GBU-57A/B с борта B-2 Spirit.

В связи с этим одной из целей начавшейся на этой неделе переброски десятков американских самолетов-заправщиков KC-46 из США в Европу называют необходимость обеспечить ВВС Израиля большую оперативную гибкость. Пока израильские F-16 и F-35 вынуждены преодолевать до 1 тыс. км только в одну сторону, тратя часть полезной нагрузки на дополнительные топливные баки. В то же время заправка в воздухе позволит брать с собой больше бомб, а значит, поражать больше целей.

Сергей Строкань