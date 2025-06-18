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Коммерсантъ FM
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В состоянии повышенной бомбоготовности

США обдумывают, вступать ли в войну с Ираном

Американский президент Дональд Трамп пока так и не дал четко понять, собираются ли Штаты присоединиться к израильской военной операции против Ирана. Хотя многое указывает на то, что Вашингтон отнюдь не исключает такого сценария. Вступление США в войну станет точкой невозврата в конфликте, исход которого будет с того момента решаться военным, а не дипломатическим путем. Утрачивая шансы не дать разрушить свои ядерные объекты, созданная в 1979 году Исламская Республика Иран встанет перед задачей сохраниться как государство.

Эксперты утверждают, что расположенное на глубине 80–90 метров иранское предприятие по обогащению урана в Фордо можно уничтожить только 12-тонными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, сброшенными с американских стратегических бомбардировщиков

Эксперты утверждают, что расположенное на глубине 80–90 метров иранское предприятие по обогащению урана в Фордо можно уничтожить только 12-тонными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, сброшенными с американских стратегических бомбардировщиков

Фото: DOD

Эксперты утверждают, что расположенное на глубине 80–90 метров иранское предприятие по обогащению урана в Фордо можно уничтожить только 12-тонными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, сброшенными с американских стратегических бомбардировщиков

Фото: DOD

«Во вторник Трамп встречался с главными советниками в оперативном центре Белого дома. Официальные лица дали понять, что ближайшие 24–48 часов будут иметь решающее значение, чтобы определить, возможно ли дипломатическое решение с Ираном или вместо этого президент может прибегнуть к военным действиям»,— сообщил телеканал АВС.

Но и сутки спустя, 18 июня, глава Белого дома так и не развеял интригу. «Я не могу сказать, нанесут ли США удар по Ирану. Может быть, может и нет. Вести переговоры с Ираном еще не поздно»,— заявил президент США, добавив, что Тегеран контактирует с Вашингтоном по поводу возможного возобновления переговоров.

Между тем еще в начале недели появились признаки того, что США все-таки готовятся к худшему. Дислоцированные на Ближнем Востоке более 40 тыс. военнослужащих США были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Агентство Associated Press, проанализировав спутниковые данные, пришло к выводу, что корабли ВМС США покинули базу Пятого флота США в Бахрейне. Наконец, с начала этой недели США успели направить в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков. Они могут быть использованы для оказания помощи истребителям, защищающим американские базы, или для увеличения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в ударе по иранским ядерным объектам. А в Госдепе США тем временем объявили о временной приостановке работы посольства в Израиле и американских консульских учреждений в стране. В сообщении ведомства также отмечается, что «все государственные служащие США и члены их семей должны продолжать укрываться в своих домах и вблизи них до дальнейшего уведомления».

Заметно подняли ставки и в Тегеране. По крайней мере риторически. В ответ на требования Трампа о «безоговорочной капитуляции» Ирана верховный лидер страны Али Хаменеи пообещал 18 июня, что США понесут невосполнимый урон в случае вступления в военный конфликт с Тегераном.

«Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном»,— заявил аятолла Хаменеи, предупредив, что Исламская Республика не сдастся.

«Я скажу: удачи»,— лаконично прокомментировал эти слова Дональд Трамп. А затем, в своем очередном посте, повторил свой главный посыл иранской стороне: «Все просто — Тегеран должен сдаться».

Как сообщила со ссылкой на официальные источники газета The New York Times, в случае присоединения Вашингтона к боевым действиям на стороне Израиля Иран готовится нанести удары по военным базам США на Ближнем Востоке. По информации газеты, в зоне риска прежде всего окажутся американские базы в Ираке: для их атаки Тегеран «подготовил ракеты и другое военное оборудование».

По словам собеседников The New York Times, иранские удары могут быть нанесены по любым американским базам в регионе. Кроме того, еще одной ответной мерой Тегерана может стать попытка заминировать Ормузский пролив, чтобы заблокировать военные корабли США в Персидском заливе. Вероятность такого сценария подтверждает телеканал Al Jazeera, напоминая о том, что «если произойдет атака, Иран может начать установку мин в Ормузском проливе».

В то время как на фоне неопределенности относительно участия США в израильской военной кампании против Ирана американские СМИ еще давали небольшой шанс дипломатии, в Израиле присоединение США к операции против Ирана называли делом практически решенным.

Натиск Израиля усиливается, иранцев призывают не сдаваться

«Высокопоставленные израильские чиновники считают, что Трамп уже принял решение: США нанесут удар по Ирану, если тот откажется от сделки, которая включает в себя демонтаж его ядерной программы»,— сообщила газета The Jerusalem Post, указывая на то, что речь идет не о символическом шаге, а о «важной операции, основной целью которой станет хорошо защищенный иранский завод по обогащению урана в Фордо».

Как пояснил в интервью BBC экс-глава британской разведывательной службы MI6 Джон Сойерс, ранее Израиль не атаковал некоторые из важнейших ядерных объектов в Иране, потому что у него нет военных возможностей для нанесения ударов, способных полностью разрушить объекты, находящиеся глубоко под землей. «Только у американцев есть эти возможности»,— подчеркнул Джон Сойерс.

По его мнению, в случае американского неучастия в конфликте Иран может оказаться значительно ослабленным, но все еще с уцелевшей ядерной программой. В то же время использование для новых ударов всей военной мощи США не оставит Тегерану на это никаких шансов.

Схожую оценку дают и американские военные эксперты. По их мнению, вопрос о необходимости задействовать военные возможности США для уничтожения иранского подземного объекта по обогащению урана в Фордо связан с тем, что Израилю пока не хватает для этого собственных возможностей.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов о причинах кризиса иранской оборонной политики

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов о причинах кризиса иранской оборонной политики

Ранее ВВС Израиля уже применяли бетонобойные бомбы производства США, способные поражать подземные сооружения. Речь идtт о 910-килограммовых бомбах BLU-109/B, которые Израиль использовал для ударов по Бейруту и Газе в 2024 году, и 2200-килограммовых бомбах GBU-28, которые применялись в Газе и Ливане. Этих бомб вполне достаточно для обрушения подземных тоннелей, укрепленных ангаров, неглубоких бункеров и пещер. Однако их применение не может обеспечить стопроцентное уничтожение иранского подземного объекта в Фордо.

По оценке Института науки и международной безопасности (ISIS), глубина расположения объекта в Фордо может достигать 80–90 м, а ведущих к нему тоннелей — 50 м. Это означает, что имеющиеся на вооружении ВВС Израиля американские бомбы способны обвалить лишь входы в тоннели на этом объекте и даже повредить центрифуги. Но они не могут гарантированно обвалить сами тоннели и пробиться внутрь объекта.

Как сообщают американские СМИ, для такого случая у США есть 12-тонные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые были разработаны для уничтожения хорошо защищенных подземных ядерных комплексов Ирана и КНДР. Но из-за их огромной массы и габаритов применять их могут только американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, тогда как израильская авиация не располагает способностью их доставки.

Учитывая это, для уничтожения иранских ядерных объектов потребуются либо множественные удары менее мощными бомбами BLU-109/B и GBU 28, не дающие полной гарантии на успех, либо участие ВВС США, которые нанесут удары по объекту в Фордо своими «супербомбами» GBU-57A/B с борта B-2 Spirit.

В связи с этим одной из целей начавшейся на этой неделе переброски десятков американских самолетов-заправщиков KC-46 из США в Европу называют необходимость обеспечить ВВС Израиля большую оперативную гибкость. Пока израильские F-16 и F-35 вынуждены преодолевать до 1 тыс. км только в одну сторону, тратя часть полезной нагрузки на дополнительные топливные баки. В то же время заправка в воздухе позволит брать с собой больше бомб, а значит, поражать больше целей.

Сергей Строкань

Фотогалерея

Последствия ударов Ирана по Израилю

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Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Фото: Baz Ratner / AP

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Тушение пожара в Тель-Авиве

Тушение пожара в Тель-Авиве

Фото: Baz Ratner / AP

След от снаряда над Иерусалимом

След от снаряда над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Leo Correa / AP

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

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Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Фото: Baz Ratner / AP

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Тушение пожара в Тель-Авиве

Фото: Baz Ratner / AP

След от снаряда над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Leo Correa / AP

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

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