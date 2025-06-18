В состоянии повышенной бомбоготовности
США обдумывают, вступать ли в войну с Ираном
Американский президент Дональд Трамп пока так и не дал четко понять, собираются ли Штаты присоединиться к израильской военной операции против Ирана. Хотя многое указывает на то, что Вашингтон отнюдь не исключает такого сценария. Вступление США в войну станет точкой невозврата в конфликте, исход которого будет с того момента решаться военным, а не дипломатическим путем. Утрачивая шансы не дать разрушить свои ядерные объекты, созданная в 1979 году Исламская Республика Иран встанет перед задачей сохраниться как государство.
Эксперты утверждают, что расположенное на глубине 80–90 метров иранское предприятие по обогащению урана в Фордо можно уничтожить только 12-тонными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, сброшенными с американских стратегических бомбардировщиков
Фото: DOD
«Во вторник Трамп встречался с главными советниками в оперативном центре Белого дома. Официальные лица дали понять, что ближайшие 24–48 часов будут иметь решающее значение, чтобы определить, возможно ли дипломатическое решение с Ираном или вместо этого президент может прибегнуть к военным действиям»,— сообщил телеканал АВС.
Но и сутки спустя, 18 июня, глава Белого дома так и не развеял интригу. «Я не могу сказать, нанесут ли США удар по Ирану. Может быть, может и нет. Вести переговоры с Ираном еще не поздно»,— заявил президент США, добавив, что Тегеран контактирует с Вашингтоном по поводу возможного возобновления переговоров.
Между тем еще в начале недели появились признаки того, что США все-таки готовятся к худшему. Дислоцированные на Ближнем Востоке более 40 тыс. военнослужащих США были приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Агентство Associated Press, проанализировав спутниковые данные, пришло к выводу, что корабли ВМС США покинули базу Пятого флота США в Бахрейне. Наконец, с начала этой недели США успели направить в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков. Они могут быть использованы для оказания помощи истребителям, защищающим американские базы, или для увеличения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в ударе по иранским ядерным объектам. А в Госдепе США тем временем объявили о временной приостановке работы посольства в Израиле и американских консульских учреждений в стране. В сообщении ведомства также отмечается, что «все государственные служащие США и члены их семей должны продолжать укрываться в своих домах и вблизи них до дальнейшего уведомления».
Заметно подняли ставки и в Тегеране. По крайней мере риторически. В ответ на требования Трампа о «безоговорочной капитуляции» Ирана верховный лидер страны Али Хаменеи пообещал 18 июня, что США понесут невосполнимый урон в случае вступления в военный конфликт с Тегераном.
«Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном»,— заявил аятолла Хаменеи, предупредив, что Исламская Республика не сдастся.
«Я скажу: удачи»,— лаконично прокомментировал эти слова Дональд Трамп. А затем, в своем очередном посте, повторил свой главный посыл иранской стороне: «Все просто — Тегеран должен сдаться».
Как сообщила со ссылкой на официальные источники газета The New York Times, в случае присоединения Вашингтона к боевым действиям на стороне Израиля Иран готовится нанести удары по военным базам США на Ближнем Востоке. По информации газеты, в зоне риска прежде всего окажутся американские базы в Ираке: для их атаки Тегеран «подготовил ракеты и другое военное оборудование».
По словам собеседников The New York Times, иранские удары могут быть нанесены по любым американским базам в регионе. Кроме того, еще одной ответной мерой Тегерана может стать попытка заминировать Ормузский пролив, чтобы заблокировать военные корабли США в Персидском заливе. Вероятность такого сценария подтверждает телеканал Al Jazeera, напоминая о том, что «если произойдет атака, Иран может начать установку мин в Ормузском проливе».
В то время как на фоне неопределенности относительно участия США в израильской военной кампании против Ирана американские СМИ еще давали небольшой шанс дипломатии, в Израиле присоединение США к операции против Ирана называли делом практически решенным.
«Высокопоставленные израильские чиновники считают, что Трамп уже принял решение: США нанесут удар по Ирану, если тот откажется от сделки, которая включает в себя демонтаж его ядерной программы»,— сообщила газета The Jerusalem Post, указывая на то, что речь идет не о символическом шаге, а о «важной операции, основной целью которой станет хорошо защищенный иранский завод по обогащению урана в Фордо».
Как пояснил в интервью BBC экс-глава британской разведывательной службы MI6 Джон Сойерс, ранее Израиль не атаковал некоторые из важнейших ядерных объектов в Иране, потому что у него нет военных возможностей для нанесения ударов, способных полностью разрушить объекты, находящиеся глубоко под землей. «Только у американцев есть эти возможности»,— подчеркнул Джон Сойерс.
По его мнению, в случае американского неучастия в конфликте Иран может оказаться значительно ослабленным, но все еще с уцелевшей ядерной программой. В то же время использование для новых ударов всей военной мощи США не оставит Тегерану на это никаких шансов.
Схожую оценку дают и американские военные эксперты. По их мнению, вопрос о необходимости задействовать военные возможности США для уничтожения иранского подземного объекта по обогащению урана в Фордо связан с тем, что Израилю пока не хватает для этого собственных возможностей.
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов о причинах кризиса иранской оборонной политики
Ранее ВВС Израиля уже применяли бетонобойные бомбы производства США, способные поражать подземные сооружения. Речь идtт о 910-килограммовых бомбах BLU-109/B, которые Израиль использовал для ударов по Бейруту и Газе в 2024 году, и 2200-килограммовых бомбах GBU-28, которые применялись в Газе и Ливане. Этих бомб вполне достаточно для обрушения подземных тоннелей, укрепленных ангаров, неглубоких бункеров и пещер. Однако их применение не может обеспечить стопроцентное уничтожение иранского подземного объекта в Фордо.
По оценке Института науки и международной безопасности (ISIS), глубина расположения объекта в Фордо может достигать 80–90 м, а ведущих к нему тоннелей — 50 м. Это означает, что имеющиеся на вооружении ВВС Израиля американские бомбы способны обвалить лишь входы в тоннели на этом объекте и даже повредить центрифуги. Но они не могут гарантированно обвалить сами тоннели и пробиться внутрь объекта.
Как сообщают американские СМИ, для такого случая у США есть 12-тонные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые были разработаны для уничтожения хорошо защищенных подземных ядерных комплексов Ирана и КНДР. Но из-за их огромной массы и габаритов применять их могут только американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, тогда как израильская авиация не располагает способностью их доставки.
Учитывая это, для уничтожения иранских ядерных объектов потребуются либо множественные удары менее мощными бомбами BLU-109/B и GBU 28, не дающие полной гарантии на успех, либо участие ВВС США, которые нанесут удары по объекту в Фордо своими «супербомбами» GBU-57A/B с борта B-2 Spirit.
В связи с этим одной из целей начавшейся на этой неделе переброски десятков американских самолетов-заправщиков KC-46 из США в Европу называют необходимость обеспечить ВВС Израиля большую оперативную гибкость. Пока израильские F-16 и F-35 вынуждены преодолевать до 1 тыс. км только в одну сторону, тратя часть полезной нагрузки на дополнительные топливные баки. В то же время заправка в воздухе позволит брать с собой больше бомб, а значит, поражать больше целей.