Планы на вырост

По данным Росстата, за год картофель подорожал в 2,8 раза. Дефицит российского продукта и завоз импортного подстегнули цены не только в магазинах, но и для переработчиков. Что будет с новым урожаем и ценами на популярный продукт — в материале «Ъ-Review».

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Откуда клубни растут

По данным Росстата, в 2024 году в России было собрано 17,83 млн тонн картофеля в хозяйствах всех категорий — на 11,9% меньше, чем в 2023 году (20,241 млн тонн). Традиционно самый большой объем получили в частных хозяйствах населения — 10,528 млн тонн против 11,616 млн тонн в 2023 году. В организованном секторе собрали 7,3 млн тонн против 8,6 млн тонн.

Снижение урожая произошло по ряду причин. Во-первых, посадили меньше картофеля (на 34 тыс. га только в организованном секторе) из-за падения цен на этот продукт в предыдущий период. Во-вторых, вмешались погодные условия и, например, в самой картофельной области страны — Брянской — случился неурожай. На урожайности также негативно сказалось постепенное уменьшение закупки импортных семян картофеля. Однако, по мнению экспертов, для внутреннего рынка (без учета семенного фонда, переработки и экспорта) России вполне достаточно 7–7,5 млн тонн. То есть урожая должно было хватить с избытком. Но случился дефицит.

«Большая доля картофеля, по статистике, все еще производится в хозяйствах граждан. Но это не сельхозорганизации, у которых есть отчетность. В личных подсобных хозяйствах производство оценивается через замеры на ограниченном числе объектов, объемы на которых затем экстраполируются на всю страну. Возможны погрешности»,— считает директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда.

Оценки урожая прошлого года могли быть завышены, и картофеля просто не хватило. Чтобы не допустить дефицита на прилавках магазинов, Россия увеличила закупки импортного картофеля. «На 3 июня мы превысили среднегодовые показатели по импорту в 400–500 тыс. тонн, цифра уже приблизилась к 600 тыс. тонн»,— отметил исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников.

В первую очередь импортный картофель поступает сейчас из Египта. На втором месте — Китай, снабжающий ритейлеров Дальнего Востока и Сибири. А вот Белоруссия, ранее поставлявшая в РФ большие объемы продукта, в этот раз выручить не смогла. «Из-за неблагоприятной погоды в прошлом сезоне в соседней Белоруссии также случился недобор урожая. В связи с этим правительство страны в декабре было вынуждено ввести механизм лицензирования на вывоз картофеля за пределы страны, в том числе в Россию»,— пояснил Алексей Красильников.

Ранее белорусы поставляли в Россию 200–300 тыс. тонн картофеля за сезон. В этом году с января по май поставки составили всего 17 тыс. тонн.

Благодаря поставкам из дальнего зарубежья дефицита в рознице не случилось. Как заявили «Ъ-Review» в «Магните», ассортимент, представленный на полках магазинов розничной сети, включая мытый картофель и фасованный в сетку, закрывает все потребности покупателей. В сети подтвердили, что в несезон на рынке доминирует импортный продукт — картофель из Египта, Азербайджана, Израиля и других стран. Цены на российский и импортный картофель различаются в зависимости от ряда факторов — сезонности, качества урожая, равномерности поставок и так далее.

В мае средняя цена картофеля в России составила 85 руб. за 1 кг, по данным Росстата — за год он подорожал почти в три раза. При этом госрегулирование цен, как в соседней Белоруссии, власти вводить не планируют. В Федеральной антимонопольной службе России «Ъ-Review» прокомментировали, что наблюдаемые изменения цен на овощи связаны с сезонным сокращением запасов прошлого урожая и поступлением в торговые сети импортных овощей. С поступлением в торговые организации овощей нового урожая потребительские цены на указанную продукцию, как правило, снижаются.

«При этом в настоящее время для стабилизации ситуации на рынке плодоовощной продукции хозяйствующие субъекты активно заключают с региональными властями соглашения об ограничении цен/наценок в рамках постановления правительства РФ №662. По состоянию на май 2025 года такие соглашения по картофелю заключены в 39 регионах страны»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Трудности переработки

Дефицит отечественного картофеля и рост цен на сырье сказались и на переработчиках — производителях фри и чипсов. «Проблемы с поставками картофеля для производства картофельных чипсов ощущают на себе все участники рынка»,— подтвердил бренд-менеджер категории «Снеки» компании «Московский картофель» Иван Бодунов.

Проблемы с поставками отечественного картофеля компенсируются в основном за счет импорта из Египта и Пакистана.

В «Московском картофеле» доля импортного сырья при производстве чипсов из картофеля на данный момент достигает 80%.

При этом в компании отметили, что картофель не является биржевым товаром, поэтому моментальных изменений в средней закупочной цене на него производители не ощущают. «В наших контрактах частично закреплена цена на закупаемый нами картофель, однако не на весь объем»,— добавил Иван Бодунов.

Подорожание сырья отразилось и на конечной стоимости готового продукта на рынке. Производители отмечают, что объемы и качество будущего урожая пока еще прогнозировать сложно, поэтому, несмотря на текущие меры по стабилизации ситуации, полностью исключить возможные колебания цен на рынке в дальнейшем нельзя.

В Картофельном союзе называют еще одну тенденцию, которая может существенно повлиять на рынок переработчиков и в целом на ситуацию по будущему урожаю,— сокращение завоза импортного семенного материала.

«В прошлом сезоне мы завезли 290 тонн семенного картофеля из Европы. Прежде всего это сорта высоких репродукций, предназначенные для производства картофеля на переработку. В этом сезоне из-за особенностей регулирования, скорее всего, завоза не будет»,— рассказал Алексей Красильников.

По мнению экспертов, и картофелеводы, и переработчики уже в среднесрочной перспективе (один-два года) могут столкнуться с дефицитом качественного сырья и его существенным подорожанием. «Цена на семенной материал в этом сезоне очень выросла, прежде всего на сорта для промпереработки. Скорее всего, ситуация сохранится и в ближайшие два сезона»,— добавил представитель Картофельного союза.

Отечественные сорта, позволяющие получать картофель требуемого качества и урожайности, в том числе для промпереработки, уже появляются в рамках федеральных научно-технических программ, но в промышленных объемах их еще не производят.

«За последние два года Россия сделала большой прорыв в отрасли селекции и семеноводстве. По ряду культур удалось значительно повысить самообеспеченность семенным материалом, например по подсолнечнику — вдвое, до 44% в 2024 году, в этом году показатель, по прогнозу, превысит 55%. По ряду культур пока сохраняется сложная ситуация: это, например, сахарная свекла и картофель. Показатель обеспеченности в 2024 году составил 10%, в предыдущие годы уровень варьировался в диапазоне 6–8% от потребности»,— прокомментировали в пресс-службе компании «Русид».

Ранее на встрече президента Владимира Путина с представителями предпринимательских кругов директор «Русида» Марк Гехт сказал, что успешный опыт совместной работы бизнеса, научных институтов и государства в импортозамещении семян уже имеется. «Поэтому я думаю, что по сахарной свекле к 2030 году и по картофелю мы задачи решим»,— сказал президенту господин Гехт.

Новый цикл

В этом году картофелеводы увеличили площади под продукт. Многие компании, ушедшие из-за падения рентабельности в другие культуры, снова вернулись в этот сектор. По данным Картофельного союза, на 3 июня был высажен картофель на 230 тыс. га площади (80% от прогноза) — на 16 тыс. га больше, чем в прошлом году. Посадочные работы идут опережающими темпами.

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«Ранее предварительный прогноз Минсельхоза говорил об увеличении площадей на 6,5 тыс. га в организованном секторе. Но последние данные говорят о том, что площади вырастут более чем на 10 тыс. га. Это наше экспертное мнение»,— сообщил Алексей Красильников.

Фактические площади под картофелем в этом году могут составить 290–300 тыс. га. При благоприятных условиях это повысит шансы на более высокий урожай в 2025 году.

Константин Мазуренко, представитель владимирской областной ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств «Возрождение села», считает, что колебания объемов площадей в России под картофелем — цикличное явление. «В прошлом году пролетели с ценой и посадили меньше картофеля. В этом году цена сложилась высокая, но доходы в итоге те же, ведь собрали-то меньше. Плюс выросли другие расходные статьи. Но на фоне роста цены в этом году все равно посадят больше. Так что, думаю, цена скоро начнет падать»,— говорит фермер.

Если погода сложится благоприятная, то цена и вовсе может обрушиться ниже прошлогоднего минимума — 30 руб. за 1 кг, считают фермеры. И это повлечет за собой новый цикл — уже сокращения площадей.

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Юлия Житникова