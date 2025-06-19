КХЛ и РФС продлили сотрудничество с Fonbet

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на три года продлила соглашение о титульном партнерстве с Fonbet, а Российский футбольный союз (РФС) на четыре года пролонгировал соглашение с компанией о титульном спонсорстве Кубка России. Оба документа, как сообщает пресс-служба букмекера, были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме.

Сотрудничество КХЛ и Fonbet началось восемь лет назад. Говоря о его «новом витке», президент лиги Алексей Морозов сказал, что компания «не просто партнер, а соавтор наших побед». Управляющий акционер букмекера Валентин Голованов ответил: «Наше сотрудничество — это абсолютно конкурентный мировой продукт на сегодня». «В рамках партнерства реализуется множество совместных проектов, которые охватывают как социально значимые инициативы, так и мероприятия, ориентированные на болельщиков. Только за прошлый сезон суммарно на социальные и благотворительные цели мы направили более 30 млн руб.»,— добавил он.

Важность партнерства отметил и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов: «Наша общая история партнерства с Fonbet насчитывает уже восемь лет. За это время нам удалось сделать турнир более медийным и привлекательным для команд и болельщиков, о чем свидетельствует ежегодный рост посещаемости матчей, телерейтингов и цитируемости в СМИ». «В ближайшие четыре года продолжим плодотворную работу над развитием футбола в нашей стране»,— выразил надежду Валентин Голованов.

Стороны также подписали меморандум, закрепляющий их желание заниматься развитием инклюзивного спорта: букмекер останется партнером всероссийских соревнований по адаптивному футболу «Стальная воля».

Помимо этого, Федерация дзюдо России подписала с Fonbet соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. В качестве его ключевых целей называются «развитие дзюдо в стране, вовлечение россиян в занятие боевыми искусствами и популяризация активного и здорового образа жизни».

Арнольд Кабанов