В «Алурон» подмешают добавки

Производитель биологически активных добавок (БАД) Microsinergy индийского бизнесмена Сунила Десаи готов инвестировать до 5 млрд руб. в создание производства по выпуску биодобавок в фармацевтическом кластере «Алурон», создаваемом в подмосковном Серпухове президентом Международной федерации бокса Умаром Кремлевым. Сейчас продажи БАДов в России стагнируют. Но ситуацию может исправить вводимая в России практика их назначения пациентам наряду с лекарственными препаратами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В фармацевтическом кластере «Алурон» в индустриальном парке «Пущино» рядом с подмосковным Серпуховом может появиться производство биологически активных добавок, рассказал “Ъ” гендиректор дистрибутора такой продукции «Топ Нутришен» Юрий Клюшенков. По его словам, представители «Топ Нутришен» обсуждали этот проект с руководством «Алурона», а также компанией Microsinergy индийского бизнесмена Сунила Десаи.

Microsinergy зарегистрирована в ОАЭ в 2014 году. Ее директор Сунил Десаи, по информации из открытых источников, возглавляет также индийскую Prashi Pharma. Как сказано на сайте Prashi Pharma, эта компания принадлежит индийской Techno Econimic Services, которую основал отец господина Десаи. Сейчас структуры Сунила Десаи управляют шестью фармацевтическими заводами в Индии, ОАЭ, Конго и Анголе.

Как заявил “Ъ” Сунил Десаи, компания согласилась инвестировать в производство в России, но ей нужно немного глубже изучить рынок. По словам Юрия Клюшенкова, сейчас с Microsinergy обсуждается производство БАДов, в том числе продукции под брендом Uesupps, дистрибутором которого выступает «Топ Нутришен». Инвестиции в это производство составят около 3–5 млрд руб.

Не исключено, что позднее компании займутся переносом в РФ технологий Microsinergy по производству лекарственных препаратов. Объем инвестиций в этот проект может превысить 10 млрд руб.

Фармацевтический кластер «Алурон» — проект АО «Большой Серпухов» президента Международной федерации бокса и владельца автодилера «Рольф» Умара Кремлева. Гендиректор АО «Большой Серпухов» Наталья Агре отметила, что пока конкретики по препаратам, которые могут производиться на новом заводе, нет. По ее словам, речь может идти не только о БАДах. «У индийских коллег есть понимание, что российский рынок очень перспективен»,— говорит она.

По данным аналитической компании AlphaRM, объем всего российского рынка БАДов в 2024 году превысил 160 млрд руб. Инвестиции в объеме 3–5 млрд руб. можно считать очень крупными, отмечает гендиректор инвесткомпании Atomic Capital Александр Зайцев. Он напомнил, что 5 млрд руб. стоило создание крупнейшего в России производства биодобавок — завода «Эвалар» в Бийске.

По словам эксперта, 10 млрд руб., которые могут быть вложены в производство лекарственных средств на базе этого проекта, соответствуют примерно 0,3% от годового объема всего фармацевтического рынка России (около 3,1 млрд руб.). Среди рисков для возможного развития нового производства биодобавок эксперт называет высокую конкуренцию. Две трети этого рынка сейчас сконцентрировано в руках 20 крупнейших российских производителей, поясняет он.

По словам исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище» Александра Жесткова, в 2024 году рынок вырос на 17–18% год к году в деньгах с учетом инфляции. Однако продажи в натуральном выражении стагнируют: уровень потребления биодобавок не растет, но интерес потребителей смещается в сторону более дорогой продукции. Одним из драйверов роста для рынка БАДов господин Жестков называет закон о праве врачей назначать биодобавки пациентам (см. “Ъ” от 28 мая). По его словам, на этом фоне рынок может вырасти еще на 18–20% в денежном выражении по итогам 2025 года.

Виктория Колганова