Экс-министр транспорта Дагестана возглавил мэрию Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о назначении Джамбулата Салавова временно исполняющим обязанности главы Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба администрации руководителя республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Дагестана Фото: пресс-служба главы Дагестана

До назначения Джамбулат Салавов работал министром транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Джамбулат Салавов родился в 1973 году в Кизилюрте. Он получил два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Автомобильные дороги и аэродромы».

С 2007 по 2009 год был генеральным директором ОАО «Хасавюртовское управление автомобильных дорог». В 2009 году его избрали главой Хасавюртовского района.

В 2011 году он окончил РАНХ и ГС при Президенте России по направлению правового обеспечения государственного и муниципального управления.

Джамбулат Салавов имеет несколько государственных наград: орден «За заслуги перед Республикой Дагестан», орден «За заслуги перед Родиной и отечеством» от Российского Союза ветеранов Афганистана, медаль «За верность отчизне» и медаль «За патриотизм».

Николай Аксенов