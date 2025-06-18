Взятки экс-чиновника сложились окончательно

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование уголовного дела бывшего главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, обвиняемого в получении откатов при заключении госконтрактов. В окончательной редакции следствие инкриминировало ему семь эпизодов получения взяток на общую сумму 114,5 млн руб., а также попытку получить еще одну в размере 19,7 млн руб. Свою вину господин Кибовский и двое его предполагаемых сообщников не признали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кибовский в суде не согласился ни с одним из предъявленных ему обвинений

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Кибовский в суде не согласился ни с одним из предъявленных ему обвинений

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О завершении расследования дела господина Кибовского стало известно на заседании Замоскворецкого суда Москвы, который по ходатайству Главного следственного управления СКР по Москве продлил арест экс-чиновника до 16 июля. Просьбу о дальнейшем содержании фигуранта в СИЗО следствие обосновало прежде всего необходимостью ознакомить его и двух других обвиняемых с материалами уголовного дела.

По данным “Ъ”, обвинение в окончательной редакции Александру Кибовскому, экс-заместителю директора ГКУ «Технический центр департамента культуры», ныне пенсионеру Сергею Балясникову и директору ООО «Евроком» Андрею Нероденкову было предъявлено 13 мая, после чего их дело было выделено в отдельное производство из основного, а спустя три дня фигуранты начали с ним знакомиться.

Следствие утверждает, что, заняв в 2015 году должность руководителя столичного департамента культуры, господин Кибовский создал организованную группу, в которую вовлек Андрея Нероденкова, его заместителя Константина Яковлева, а также Сергея Балясникова и неустановленных лиц «из числа депкульта и подведомственных учреждений». По данным следствия, в 2017–2023 годах Константин Яковлев получил от предпринимателя Андрея Галяева для господина Кибовского семь взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 114,5 млн руб. Деньги платились «за создание условий», при которых подконтрольные Андрею Галяеву организации «с 2016 по 2023 год выигрывали торги с депкультом и подведомственными учреждениями на заключение государственных контрактов на поставку мебели, интерьера и оборудования». При этом сумма незаконно полученных господином Кибовским вознаграждений, по данным СКР, составляла в среднем 10% от стоимости госконтрактов.

Интересно, что еще один эпизод, который следствие ранее трактовало как покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 38 млн руб., был затем переквалифицирован им на покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290) уже в размере 19,7 млн руб. Изначально следствие утверждало, что одна из фирм господина Галяева, ООО «Градиент» (ее учредителем является его супруга), получила возможность заключить госконтракты на поставку оборудования и мебели для ГБУК «Объединение культурных центров» по завышенным ценам. Однако проведенная по делу экспертиза не подтвердила это. Теперь следствие полагает, что господин Кибовский рассчитывал получить за госконтракты «откат» на сумму 19 млн 746 тыс. руб., однако не успел в связи с задержанием фигурантов.

Помимо господина Кибовского семь эпизодов получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и покушение на получение еще одной (ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) инкриминируются также господам Балясникову и Нероденкову, которые, как и главный фигурант, находятся под арестом и вину отрицают.

Что же касается Константина Яковлева, то, как раннее писал “Ъ”, он согласился с обвинением, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Его примеру последовали еще двое — взяткодатели Андрей Галяев и гендиректор АО «Ренессанс-Реставрация» Иван Селило. Господа Яковлев и Галяев находятся под домашним арестом, а господин Селило — под запретом определенных действий. Еще один предполагаемый взяткодатель — гендиректор ООО «РСК "Архитектурное наследие"» Алексей Ивлиев — содержится под стражей и вину не признает.

Как ранее сообщал “Ъ”, весной этого года столичный главк СКР установил еще два эпизода получения господином Кибовским взяток на сумму более 100 млн руб., однако официальное обвинение по ним ему так и не предъявили. Возможно, это будет сделано позже.

В ходе продления господину Кибовскому 17 июня в суде меры пресечения экс-чиновник подверг критике предъявленное ему обвинение, заявив, что в его деле «нет и не было никаких хищений бюджетных средств, отсутствует убыток казне и даже, наоборот, обнаружился профицит». Он напомнил, что уголовное дело было возбуждено в декабре 2023 года якобы из-за завышения цен при закупке мебели для городских библиотек. «Но только через год следствие сподобилось провести товароведческую судебную экспертизу. В результате эта грубо состряпанная афера потерпела полное фиаско»,— заявил арестованный. Между тем, по словам господина Кибовского, именно этот эпизод положил старт расследованию, когда были арестованы четверо других фигурантов. Их, как настаивал господин Кибовский, «полгода без всяких оснований держали в СИЗО, требуя в обмен на свободу дать показания» против него.

Фигурант также обратил внимание на то, что из его обвинения «напрочь исчезла» фигурировавшая в роли посредника директор Объединенной дирекции по развитию парков культуры и отдыха города Москвы Виктория Хабалонова. Она, как утверждало следствие, передала для господина Кибовского 20 млн руб., чтобы ООО «Элит Групп» Алексея Капустина в 2021 году выиграло торги на заключение госконтрактов по выполнению строительных работ. Именно ее показания, по словам подследственного, позволили «искусственно притянуть его к уголовному делу и арестовать через семь месяцев после первых арестов». Господин Кибовский назвал свое деле «заказухой», добавив, что все это время не скрывался от следствия, а выезжал в Новороссию, а также в Минск на фестиваль «Цифровая история» и всегда возвращался в Москву. Он добавил, что следствие не нашло у него или его родственников незаконных доходов и недвижимости, в связи с чем суды «дважды отказали следствию в аресте его счетов и имущества».

Адвокат бывшего чиновника Юлия Потапова призвала суд ходатайство следствия отклонить и освободить фигуранта из-под стражи, назвав голословными доводы следствия о том, что он может скрыться или помешать расследованию. Предъявленное господину Кибовскому обвинение адвокат сочла несостоятельным, отметив, что в нем не указано, за какие конкретно «действия или бездействие» ее подзащитный якобы получал деньги.

В свою очередь, представитель СКР, настаивая на дальнейшем нахождении обвиняемого в СИЗО, сослался на наличие у того «обширных связей в среде органов государственной власти и управления». В итоге, взвесив доводы сторон, суд ходатайство следствия удовлетворил, оставив господина Кибовского под стражей до 16 июля. Покидая суд, госпожа Потапова заявила “Ъ”, что обжалует принятое решение.

Мария Локотецкая