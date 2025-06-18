Европа оценила уголь

Поставляемый в Европу энергетический уголь подорожал на 7–9% с начала июня, как это уже произошло с газом, цены на который разгоняют опасения относительно темпов пополнения запасов в условиях конфликта Израиля и Ирана. Это может поддержать угольные котировки и в других регионах, но аналитики пока не уверены, что тенденция устойчива. А российские угольщики надеются, что ростом европейских цен воспользуются конкуренты из других стран, сократив присутствие на приоритетных для РФ рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал на килограмм, поставляемого в Европу, подскочила за первую неделю июня на 8%, до $102 за тонну (CIF ARA), говорится в обзоре NEFT Research. Как указывают авторы исследования, рост продолжился и на неделе 9–15 июня, отражая скачок европейских газовых цен, вызванный опасениями по поводу темпов пополнения запасов из-за конфликта Израиля и Ирана. С начала июня котировки на уголь в Европе выросли на 7–9%, указывают в рейтинговом агентстве НКР.

Росту цен также способствовали перебои в поставках угля из Австралии на фоне наводнений и страхи, связанные с возможностью забастовки железнодорожников в ЮАР, уточняет собеседник “Ъ” в угольной отрасли. В обзоре NEFT Research отмечается, что производители угля из ЮАР сталкиваются с перебоями в работе, так как длительный период низких цен подорвал их рентабельность. Директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Коломиец добавляет, что погодные факторы в последнее время приводят к снижению объема генерации солнечной энергии на основных европейских рынках.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов считает, что рост цен — не отражение изменений в реальном спросе или предложении. «Последние две недели цены на газ волатильны на фоне опасений перебоев из-за геополитики и погодных прогнозов. Рост цен последних недель — скорее отражение краткосрочной нервозности рынка»,— поясняет он. По словам аналитика, без фундаментальных изменений угольные котировки в Европе либо стабилизируются, либо вернутся к прежним уровням.

Основными поставщиками угля в Европу остаются США и Австралия, занимая более 60% импорта. Из-за санкций прямых возможностей продаж угля в Европу у российских угольщиков нет. Как пояснял собеседник “Ъ” в отрасли, в этих условиях все больше судов с углем отправляются из портов без известного пункта назначения, и возникают «торговые прокладки», через которые уголь может продаваться в Европу и иные регионы, где есть запреты (см. “Ъ” от 12 февраля).

По словам собеседников “Ъ” в угольной отрасли, воспользоваться растущим трендом на рынке ЕС могут конкуренты из других стран, преимущественно из Австралии и Канады, что должно снизить их давление на приоритетных для РФ рынках. Но, подчеркивают источники “Ъ”, о формировании такого тренда можно будет говорить не раньше осени.

Эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов отмечает, что цены на других рынках могут немного подтянуться вслед за европейскими. «Есть арбитраж. И такие поставщики, как ЮАР, Колумбия, распределяют поставки между Европой и Азией, выбирая рынок с более высокой премией. И даже Россия может проявить гибкость, если будет активный спрос на спотовые партии угля на рынке Турции, и перенаправить туда часть объемов»,— говорит эксперт.

Если растущий тренд в западном направлении будет достаточно долгосрочным, сформировавшиеся цены смогут обеспечить прибыльность поставок даже с учетом транспортировки, допускает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. По данным NEFT Research, в первую неделю июня цены на российский энергетический уголь 6000 ккал в балтийских портах выросли на 1,5%, до $63,4 за тонну (FOB), котировки в Тамани сократились на 1,4%, до $68,3 за тонну (FOB). Цены в Турции с учетом стоимости фрахта (CFR) снизились на 3,1%, до $82,3 за тонну.

Геополитическая нестабильность, вызвавшая рост цен в Европе, способствует и сохранению слабого спроса на новые партии энергетического угля в регионе MENA (страны Магриба и Ближнего Востока). Покупатели предпочитают использовать запасы, указывают в NEFT Research. Как отмечает Александр Котов, российский экспорт угля на западном направлении ограничивается странами Ближнего Востока, в основном Турцией и индийским рынком. И в Турции в последние недели спрос ослаб на фоне роста выработки гидроэнергии и в целом низкого потребления электроэнергии, добавляет он.

Полина Трифонова