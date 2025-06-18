Lada выезжает на кроссовер

АвтоВАЗ представил на ПМЭФ-2025 модель Azimut — первый за практически три десятилетия новый кроссовер в линейке Lada. Автомобиль создали за три года, вложив на данном этапе более 20 млрд руб. Впереди, по мнению экспертов, большая конкуренция с китайскими автопроизводителями, а решающим будет вопрос цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый кроссовер Lada Azimut

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Новый кроссовер Lada Azimut

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

АвтоВАЗ инвестировал в создание новой модели кроссовера Lada Azimut, презентованного в среду на ПМЭФ-2025, более 20 млрд руб., рассказал «Ъ» президент компании Максим Соколов. «Это серьезный объем, который был вложен в научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки и развитие мощностей»,— пояснил топ-менеджер, уточняя, что инвестиции в проект продолжаются. Новинка, как уточняют в компании, была создана российскими специалистами за три года, потребовалась разработка почти тысячи оригинальных узлов и деталей.

Кроссовер встанет на конвейер завода в Тольятти в первой половине 2026 года, уточнил «Ъ» господин Соколов, отметив, что для этого уже модернизирована линия по выпуску Lada Vesta.

«Была доработка в цехах сварки, окраски, проведена дополнительная роботизация»,— рассказал топ-менеджер.

Модель, по информации АвтоВАЗа, будет оснащаться модернизированными двигателями 1,6 и 1,8 литра, трансмиссия — 6-ступенчатая «механика» и вариатор. В перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. с классической автоматической коробкой передач, уточняют в компании. Стоимость новинки в АвтоВАЗе не раскрывают. Как отметил во время презентации Максим Соколов, Azimut будет несколько дороже, чем сегодняшняя линейка автомобилей Lada, но в «среднем дешевле», чем в целом по рынку.

АвтоВАЗ неминуемо столкнется с сильной конкуренцией со стороны китайских производителей, активно представляющих автомобили в сегменте кроссоверов, соглашаются опрошенные «Ъ» эксперты.

Господин Соколов в беседе с «Ъ» отметил, что компания к конкуренции готова. «Не только благодаря цене, но и по всем тактико-техническим характеристикам, по решениям в экстерьере и интерьере этот автомобиль будет конкурентоспособным на рынке»,— уверен он.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, главным фактором, определяющим популярность модели, станет цена. В случае, если стоимость действительно будет доступной, спрос на новый кроссовер Lada будет высоким, считает он.

Наталия Мирошниченко, Санкт-Петербург