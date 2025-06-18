Правила пересадки

Таксисты, вынужденные с марта 2026 года пересесть на локализованные автомобили, добиваются принятия стандарта для автопроизводителей, в поддержку которых принимался соответствующий закон. В его отсутствие автопроизводители могут действовать по принципу «покупай, что дают», считают перевозчики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмами председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, направленными 16 июня 2025 года главе Минпромторга Антону Алиханову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета федерации Валентине Матвиенко, о предложении принять госстандарт для производителей машин, задействованных в пассажирских легковых перевозках. Среди основных требований к таким автомобилям — двигатель мощностью 100–150 лошадиных сил, расход топлива 5–7 литров на 100 км, возможность работать без капремонта не менее 300 тыс. км, передний привод и автоматическая коробка передач, заводская гарантия не менее трех лет. При этом стоимость в базовой комплектации не должна превышать 1–1,5 млн руб. В аппаратах Госдумы, Совфеда и Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В мае этого года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об установлении требований к уровню локализации автомобилей, задействованных в такси (см. “Ъ” от 14 мая), а Совфед одобрил этот документ. С 1 марта 2026 года для включения машины в реестр такси количество баллов локализации должно соответствовать норме, установленной для госзакупок (сейчас 3200 баллов), либо автомобиль должен быть произведен в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Возможен и допуск машины, выпущенной по более позднему СПИК, но это потребует отдельного решения правительства. В своем письме Ирина Зарипова предлагает начислять дополнительные баллы локализации при соответствии автомобиля предлагаемому госстандарту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Закон о локализации такси не содержит требований к автомобилям, поэтому они обязаны появиться в подзаконных актах Минпромторга, говорит руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Без этих требований существует риск, что автопроизводители не будут учитывать требования рынка, а производить автомобили только из своих экономических интересов, опасаются в службе заказа такси «Максим».

Сейчас у участников рынка нет законных оснований требовать от автопроизводителей соблюдения спецификаций, которым должен соответствовать современный автомобиль такси, отмечают в такси «Максим».

Отраслевые стандарты как раз не позволили бы автопроизводителям действовать по принципу «покупай, что дают», считает представитель агрегатора.

Что касается ценообразования, то достичь запрашиваемых таксистами цен на локализованные автомобили вполне реально, но при условии увеличения количества выпуска, полагает основатель инженерного и дизайн-бюро Kuzin Machinery (выполняет заказы российских автопроизводителей) Максим Кузин. В сервисе такси «Максим» считают, что потребуются решения на уровне правительства, так как сейчас таких ценовых предложений нет, стоимость на автомобили в России не рыночная, а административно завышенная через налоги, пошлины и утилизационный сбор. Экономическая целесообразность выпущенного в РФ седана экономкласса для такси возможна только при стоимости автомобиля не выше 1 млн руб. с НДС, говорит исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская. Сейчас цена российских машин превышает обозначенный перевозчиками порог, поэтому необходимы субсидии, добавляет она. Если государство планирует внедрение стандарта, то логично ожидать, что за ним последуют практические меры поддержки в виде дотаций, субсидий, инвестиционных программ, соглашается господин Кузин.

В свою очередь, в АвтоВАЗе заявили “Ъ”, что находятся в прямом диалоге с представителями отрасли такси и уже разрабатывают для них выгодные предложения. При этом в компании рассчитывают на диалог в обоих направлениях. К примеру, в сегменте такси появилась идея создать площадку для обсуждения применения закона о такси в рамках РСПП (см. “Ъ” от 5 июня). В АвтоВАЗе считают, что там должен обсуждаться весь спектр проблематики отрасли, в том числе и повышение прозрачности тарифов на услуги.

Дарья Андрианова, Наталия Мирошниченко