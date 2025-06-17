Жилье переводят на кириллицу

Названия жилых комплексов и поселков в рекламе следует указывать на кириллице, а «информацию для публичного ознакомления потребителей» на вывесках и указателях сообщать на русском языке. Об этом говорится в законе, который приняла Госдума во втором и третьем чтениях. Документ избавит витрины и вывески от слов вроде «fresh» и «sale», заменив их русскими аналогами, уверены авторы документа. За полгода обсуждения в Госдуме законопроект стал мягче: депутаты отказались, в частности, от идеи обязательного использования русского языка в «коммерческом обозначении» и в СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Проект поправок к нескольким федеральным законам в октябре 2023 года внесли в Госдуму девять депутатов от «Единой России», в том числе экс-глава комитета по культуре Елена Ямпольская. В закон «О защите прав потребителей» предложено добавить ст. 10.1 об информации, «предназначенной для публичного ознакомления потребителей». Речь при этом идет о вывесках, указателях, знаках и «других носителях», но не рекламе. Надписи на них должны быть выполнены на русском языке как государственном.

«Это надписи “открыто”, “закрыто”, “распродажа”, информационные таблички»,— пояснила 17 июня на слушаниях в Госдуме глава парламентского комитета по культуре Ольга Казакова (ЕР), добавив, что перевод табличек на другой язык «не запрещается».

Поправками к федеральному закону о долевом строительстве предлагается обязать застройщиков использовать в рекламе «наименования объектов» капстроительства, в том числе малоэтажные жилые комплексы, «только с использованием кириллицы». «Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как “coffee”, “fresh”, “sale”, “shop”, “open”»,— сказано в пояснительной записке к проекту. Авторы поправок рассчитывают также на прекращение практики использования иностранных названий жилых комплексов и поселков.

По закону «О государственном языке РФ» русский язык имеет статус государственного, он должен использоваться в названиях и деятельности органов власти, на выборах, в судах, при оформлении документов и написании имен географических объектов, в СМИ, рекламе, при показах кинофильмов и в других сферах, например в нотариате и радиосвязи в самолетах на территории РФ.

Законопроект был принят в первом чтении в феврале 2025 года. Ко второму чтению из документа исчезло упоминание закона «О государственном языке РФ», поправками к которому депутаты хотели обязать употреблять русский язык при любом «коммерческом использовании» (c исключением для товарных знаков). Отказались депутаты и от поправок к закону о СМИ, которыми предлагалось обязать транслировать информационные программы на общедоступных телеканалах только на русском языке. О возможных проблемах с этой нормой предупреждал во время обсуждения в первом чтении депутат от ЕР и телеведущий Евгений Попов: он говорил, что законопроект запретит СМИ «рассказывать про песню “Sigma Boy”» (см. “Ъ” от 12 февраля). Из-под действий поправок решено вывести уже построенные жилые комплексы и поселки (иными словами, проект будет касаться только жилья, сдаваемого в эксплуатацию после вступления в силу закона). За это послабление выступала, в частности, госпожа Казакова.

Всего, по ее словам, в обсуждении законопроекта участвовали девять думских комитетов и «практически все депутаты». «Язык, культура, вера и история — вот основы идентичности нации»,— заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, призвав защищать русский язык. Законопроект принят 17 июня во втором и третьем чтениях.

В 2023 году, напомним, Госдума приняла правительственный закон, обязывающий соблюдать «нормы русского литературного языка», сверяя их и допустимые иностранные слова со справочниками.

Госпожа Казакова сообщила, что в 2025 году Институт русского языка РАН имени Виноградова выпустил четыре таких справочника, назвав их содержимое «легитимным для использования». Отметим, что на сайте института опубликован словарь иностранных слов на 2,2 тыс. страниц, где, например, упоминаются слова «дилер», «бид», «сейв», «треш» и «треш-метал».

Принятие закона не повлечет существенных трат на смену вывесок, так как из-под его действия выведены товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания, пояснил “Ъ” директор сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards Андрей Байдужий. «Возможно, пострадают любители писать “sale” вместо “распродажа”, но такие POS-материалы стоят недорого и быстро заменяются»,— полагает он. Требование к застройщикам использовать кириллицу в названии объектов в рекламе эксперт называет «существенной новацией», но обращает внимание, что закон вступит в силу в марте 2026 года и не распространяется на введенные в эксплуатацию объекты. «Затраты на их ребрендинг также будут минимальны»,— полагает господин Байдужий.

Александр Воронов