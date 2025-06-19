В Кремле оценили планы «Союзмультфильма» сделать Путина героем «Простоквашино»

Появление образа президента России Владимира Путина в новом сезоне мультфильма «Простоквашино» от «Союзмультфильма» согласовывать не нужно, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его мнению, главное, чтобы такая идея соответствовала интересам детей.

«Путин — это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан»,— сказал господин Песков изданию Life.

О планируемом появлении Владимира Путина в продолжении серии советских мультфильмов по повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» заявила сегодня на Петербургском международном экономическом форуме глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По ее мнению, персонаж может стать «мягкой силой» для продвижения России и ее культуры за границей.

Екатерина Отрашкевич