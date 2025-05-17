Российско-украинские переговоры в Стамбуле и визит Трампа на Ближний Восток

Цифры недели

Президент РФ Владимир Путин: 50–60 тыс. добровольцев ежемесячно записываются в российскую армию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский

Фото: Maxim Shemetov / Reuters Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Рекордных 4,4 млн руб. достиг средний размер ипотеки в РФ.

Средний объем торгов американскими акциями на внебиржевом рынке Мосбиржи составил 40 млн руб. в день.

На 26% снизилось производство крепкого алкоголя в России в январе—апреле 2025 года.

Число зарегистрированных в России компаний фитнес-отрасли за год выросло на 12,3%, до 6,7 тыс.

17-й пакет антироссийских санкций согласовали страны ЕС.

США снизят тарифные пошлины на китайские товары с 145% до 30%, КНР ответил снижением с 125% до 10%.

По букве закона

От 22 до 25 лет заключения получили по приговору Мосгорсуда участники таганской ОПГ.

Тверской райсуд Москвы заочно приговорил к 14 годам лишения свободы банкира Сергея Пугачева.

Сопредседателя движения «Голос» (внесено в реестр иноагентов) Григория Мельконьянца приговорили к пяти годам колонии.

Администрация Запорожской области, признанная потерпевшей стороной по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обжаловала приговор.

МВД объявило в розыск и заочно арестовало блогера Гусейна Гасанова по делу о легализацию преступных доходов.

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест сотрудников издательства Individuum, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации.

Отставки и назначения

Владимир Путин утвердил помощника президента Владимира Мединского в качестве главы российской делегации на переговорах с Украиной.

Владимир Путин назначил главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ.

Цитаты недели

«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты» (помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский об итогах встречи с украинской стороной в Стамбуле).

«РПК (Рабочая партия Курдистана —“Ъ”) делает только лучшее для курдов. Сегодняшний мирный процесс лучше, чем вчерашняя война РПК. Если РПК продолжит сражаться, она навредит себе» (один из бывших руководителей РПК Халила Атаджа о самороспуске партии).

Инициативы недели

Президент РФ Владимир Путин рассказал о работе над открытием прямого авиасообщения с Малайзией.

Президент США Дональд Трамп распорядился отменить санкции в отношении Сирии.

Сделки недели

США и Саудовская Аравия заключили пакет соглашений на рекордные $600 млрд.

США и Катар заключили соглашение в сфере обороны более чем на $1,2 трлн.