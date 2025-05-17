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Российско-украинские переговоры в Стамбуле и визит Трампа на Ближний Восток

Чем запомнилась неделя 12–16 мая: цитаты, цифры и факты

Цифры недели

Президент РФ Владимир Путин: 50–60 тыс. добровольцев ежемесячно записываются в российскую армию.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Рекордных 4,4 млн руб. достиг средний размер ипотеки в РФ.

Средний объем торгов американскими акциями на внебиржевом рынке Мосбиржи составил 40 млн руб. в день.

На 26% снизилось производство крепкого алкоголя в России в январе—апреле 2025 года.

Число зарегистрированных в России компаний фитнес-отрасли за год выросло на 12,3%, до 6,7 тыс.

17-й пакет антироссийских санкций согласовали страны ЕС.

США снизят тарифные пошлины на китайские товары с 145% до 30%, КНР ответил снижением с 125% до 10%.

По букве закона

От 22 до 25 лет заключения получили по приговору Мосгорсуда участники таганской ОПГ.

Тверской райсуд Москвы заочно приговорил к 14 годам лишения свободы банкира Сергея Пугачева.

Сопредседателя движения «Голос» (внесено в реестр иноагентов) Григория Мельконьянца приговорили к пяти годам колонии.

Администрация Запорожской области, признанная потерпевшей стороной по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обжаловала приговор.

МВД объявило в розыск и заочно арестовало блогера Гусейна Гасанова по делу о легализацию преступных доходов.

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест сотрудников издательства Individuum, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации.

Отставки и назначения

Владимир Путин утвердил помощника президента Владимира Мединского в качестве главы российской делегации на переговорах с Украиной.

Владимир Путин назначил главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ.

Цитаты недели

«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты» (помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский об итогах встречи с украинской стороной в Стамбуле).

«РПК (Рабочая партия Курдистана —“Ъ”) делает только лучшее для курдов. Сегодняшний мирный процесс лучше, чем вчерашняя война РПК. Если РПК продолжит сражаться, она навредит себе» (один из бывших руководителей РПК Халила Атаджа о самороспуске партии).

Инициативы недели

Президент РФ Владимир Путин рассказал о работе над открытием прямого авиасообщения с Малайзией.

Президент США Дональд Трамп распорядился отменить санкции в отношении Сирии.

Сделки недели

США и Саудовская Аравия заключили пакет соглашений на рекордные $600 млрд.

США и Катар заключили соглашение в сфере обороны более чем на $1,2 трлн.

Фотогалерея

Лучшие фото недели

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Слева направо: руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Андрей Картаполов и депутат Ярослав Нилов во время заседания Госдумы

Слева направо: руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Андрей Картаполов и депутат Ярослав Нилов во время заседания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр иностранных дел Сергей Лавров (на заднем плане) перед встречей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима

Министр иностранных дел Сергей Лавров (на заднем плане) перед встречей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правительства РФ Михаил Мишустина (справа) с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом (слева) перед началом переговоров в Доме правительства в Москве

Председатель правительства РФ Михаил Мишустина (справа) с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом (слева) перед началом переговоров в Доме правительства в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (в центре) и президент Союза блогеров Денис Нырков (слева) во время заседания в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (в центре) и президент Союза блогеров Денис Нырков (слева) во время заседания в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин (слева), министр экономического развития России Максим Решетников (в центре) и министр сельского хозяйства России Оксана Лут во время встречи Владимира Путина с Анваром Ибрагимом в Кремле

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин (слева), министр экономического развития России Максим Решетников (в центре) и министр сельского хозяйства России Оксана Лут во время встречи Владимира Путина с Анваром Ибрагимом в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков во время встречи Владимира Путина с Анваром Ибрагимом в Кремле

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков во время встречи Владимира Путина с Анваром Ибрагимом в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик после встречи Владимира Путина с ее членами

Председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик после встречи Владимира Путина с ее членами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева РАМН, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия (в центре) и заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова (справа) во время церемонии открытия XX Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» в «Гостином дворе»

Президент Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева РАМН, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия (в центре) и заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова (справа) во время церемонии открытия XX Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» в «Гостином дворе»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сотрудница коммунальных служб у электросамоката в Москве

Сотрудница коммунальных служб у электросамоката в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония награждения победителей 59-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии в Бразилии

Церемония награждения победителей 59-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии в Бразилии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Игрок команды «Динамо М» Хуан Хосе Касерес (справа) и игрок команды «Спартак М» Олег Рябчук (слева) во время матча на стадионе «ВТБ Арена»

Игрок команды «Динамо М» Хуан Хосе Касерес (справа) и игрок команды «Спартак М» Олег Рябчук (слева) во время матча на стадионе «ВТБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «ВЭБ Арена»

Матч между командами ЦСКА (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «ВЭБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) на стадионе «Арена»

Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) на стадионе «Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Матч между командами «Локомотив» (Ярославль) и «Трактор» (Челябинск) на стадионе «Арена 2000. Локомотив»

Матч между командами «Локомотив» (Ярославль) и «Трактор» (Челябинск) на стадионе «Арена 2000. Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Матч между командами «Локомотив» (Ярославль) и «Трактор» (Челябинск) на стадионе «Арена 2000. Локомотив»

Матч между командами «Локомотив» (Ярославль) и «Трактор» (Челябинск) на стадионе «Арена 2000. Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой на премьере киноверсии спектакля «Жил. Был. Дом» в кинотеатре «Октябрь»

Президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой на премьере киноверсии спектакля «Жил. Был. Дом» в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Посетительница выставки «Персона» в галерее Alina Pinsky в Москве

Посетительница выставки «Персона» в галерее Alina Pinsky в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Экспозиция выставки «Цифровые надежды» в арт-пространстве «Цех» в Москве

Экспозиция выставки «Цифровые надежды» в арт-пространстве «Цех» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

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Слева направо: руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Андрей Картаполов и депутат Ярослав Нилов во время заседания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр иностранных дел Сергей Лавров (на заднем плане) перед встречей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правительства РФ Михаил Мишустина (справа) с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом (слева) перед началом переговоров в Доме правительства в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (в центре) и президент Союза блогеров Денис Нырков (слева) во время заседания в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин (слева), министр экономического развития России Максим Решетников (в центре) и министр сельского хозяйства России Оксана Лут во время встречи Владимира Путина с Анваром Ибрагимом в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков во время встречи Владимира Путина с Анваром Ибрагимом в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик после встречи Владимира Путина с ее членами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева РАМН, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия (в центре) и заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова (справа) во время церемонии открытия XX Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» в «Гостином дворе»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сотрудница коммунальных служб у электросамоката в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония награждения победителей 59-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии в Бразилии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Игрок команды «Динамо М» Хуан Хосе Касерес (справа) и игрок команды «Спартак М» Олег Рябчук (слева) во время матча на стадионе «ВТБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «ВЭБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) на стадионе «Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Матч между командами «Локомотив» (Ярославль) и «Трактор» (Челябинск) на стадионе «Арена 2000. Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Матч между командами «Локомотив» (Ярославль) и «Трактор» (Челябинск) на стадионе «Арена 2000. Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой на премьере киноверсии спектакля «Жил. Был. Дом» в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Посетительница выставки «Персона» в галерее Alina Pinsky в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Экспозиция выставки «Цифровые надежды» в арт-пространстве «Цех» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

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