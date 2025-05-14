МВД объявило в розыск петербургского блогера-миллионника Гусейна Гасанова

Уроженец Санкт-Петербурга, блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск по статье УК. Соответствующая карточка появилась в базе МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт МВД РФ Фото: сайт МВД РФ

Согласно данным сайта судов общей юрисдикции Москвы, блогера заочно арестовали по делу о легализации преступных доходов — оно было рассмотрено еще 23 апреля. 25 апреля, согласно данным электронной картотеки, решение первой инстанции было обжаловано, это текущий статус дела. Речь идет о п. «б» ч. 4 ст. 174 (Легализация, или отмывание, в особо крупном размере денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

«МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске — 1 миллион рублей за каждого из разыскиваемых»,— говорится на сайте министерства.

В ноябре 2023 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале пост с сообщением о том, что она обратилась в ГУ МВД по Москве с просьбой провести проверку в отношении многих популярных блогеров и коучей. В их числе: Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев и Гусейн Гасанов. К такому решению, по словам госпожи Мизулиной, привело «большое число писем от граждан».

«Полагаем, что они (блогеры и коучи,— прим. ред) могут действовать по схожему с задержанным Аязом Шабутдиновым мошенническому сценарию»,— написала тогда глава «Лиги безопасного интернета».

Гусейн Гасанов родился в Петербурге в 1994 году. Окончил СПбГЭУ, после учебы и выступлений в КВН стал активно заниматься блогерской деятельностью. Известен, в частности, как создатель курса «Мышление миллионера».

Дарья Астанина