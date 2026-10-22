Цифровая трансформация

При этом Дмитрий Григоренко с высокой степенью вероятности будет заниматься не только GR, а будет продвигать проекты федерального масштаба, которые Сбербанк делает на собственные средства, но они могут быть востребованы и в рамках всей страны, считает эксперт. К ним можно отнести и «Гостех», и искусственный интеллект, и другие направления. При этом Артур Шамилов не исключает, что Дмитрий Григоренко будет в том числе курировать Объединенную микроэлектронную корпорацию. «Он может возглавить крупные проекты "Сбера", которые находятся на стыке партнерства банка с государством»,— констатирует эксперт.