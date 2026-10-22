Цифровая трансформация
Приглашением на высокие должности отличался не только Сбербанк. В 1994 году президентом Альфа-банка стал бывший министр внешних экономических связей Петр Авен. В 2000 году бывший министр финансов Александр Лившиц перешел на должность председателя правления банка «Российский кредит», правда, к этому времени он уже был спецпредставителем президента РФ в G8 в ранге министра. В 2005 году банк ВТБ 24 возглавил бывший министр финансов Михаил Задорнов, побывавший к моменту назначения в банк депутатом. В 2018 году Игорь Шувалов с поста первого зампреда правительства перешел на должность председателя госкорпорации развития ВЭБ.РФ.
Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства, 26 марта, в интервью ИС «Вести»:
Цифровизация сильно распрямляет процессы, упрощает, убирает человеческий фактор, а искусственный интеллект делает эти процессы еще ярче, еще эффективнее.