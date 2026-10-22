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Финансы

Цифровая трансформация

Дмитрий Григоренко переходит в Сбербанк
Сбербанк официально объявил о переходе на должность зампреда бывшего вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, курировавшего в Белом доме цифровизацию. В Сбербанке он будет курировать взаимоотношения с правительством и региональными властями, в том числе в области цифровизации и применения искусственного интеллекта в госсекторе.
Бывший вице-премьер Дмитрий Григоренко

Бывший вице-премьер Дмитрий Григоренко

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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22 октября Сбербанк сообщил, что на ближайшем заседании наблюдательного совета, которое состоится 10 ноября, будет рассмотрен вопрос о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Григоренко на должность зампреда правления банка. В новой должности он будет курировать стратегически важные проекты группы, в том числе развитие взаимоотношений с правительством и региональными властями (government relations, GR). В банке также отмечают, что в компетенции нового зампреда будут вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в госсекторе. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что приход Дмитрия Григоренко усилит группу и «придаст импульс развитию системного диалога с государством и регионами».
О перестановках в правительстве, в том числе замене трех вице-премьеров, было объявлено 19 октября (см. “Ъ” от 20 октября).
По словам источника “Ъ”, сам Дмитрий Григоренко говорил своим теперь уже бывшим подчиненным, что планирует выйти на работу в Сбербанк примерно через месяц.
Приглашение на работу высокопоставленного чиновника не является редким событием для Сбербанка. Глава банка Герман Греф в 2007 году пришел на свой пост с должности министра экономического развития и торговли.

Чем известен Дмитрий Григоренко

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Дмитрий Григоренко идет на должность зампреда, курирующего GR, в то время как в банке с 2020 года на посту зампреда, также курирующего это направление, работает Ольга Голодец, пришедшая в банк с поста замглавы правительства. Впрочем, наличие нескольких зампредов, одновременно курирующих GR, тоже не является редкостью для кредитной организации. Когда госпожа Голодец пришла в госбанк, там в ранге зампреда, курировавшего GR, работала Белла Златкис, которая пришла туда в 2004 году с поста замминистра финансов.

Приглашением на высокие должности отличался не только Сбербанк. В 1994 году президентом Альфа-банка стал бывший министр внешних экономических связей Петр Авен. В 2000 году бывший министр финансов Александр Лившиц перешел на должность председателя правления банка «Российский кредит», правда, к этому времени он уже был спецпредставителем президента РФ в G8 в ранге министра. В 2005 году банк ВТБ 24 возглавил бывший министр финансов Михаил Задорнов, побывавший к моменту назначения в банк депутатом. В 2018 году Игорь Шувалов с поста первого зампреда правительства перешел на должность председателя госкорпорации развития ВЭБ.РФ.

Эксперты считают, что Дмитрий Григоренко станет полезным приобретением для госбанка. «В "Сбере" первое лицо по GR — сам глава банка Герман Греф, но пространства и инициатив на этом направлении очень много»,— считает глава Top Contact Артур Шамилов. По его мнению, особенно важным моментом является тот факт, что господин Григоренко является членом команды премьер-министра Михаила Мишустина, который остался во главе правительства. «Таким образом ресурс, которым он обладал на посту вице-премьера, в определенной мере остается при нем, в этом смысле он очень ценный игрок и был бы очень желанным для многих крупных корпораций»,— считает господин Шамилов.

Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства, 26 марта, в интервью ИС «Вести»:

Цифровизация сильно распрямляет процессы, упрощает, убирает человеческий фактор, а искусственный интеллект делает эти процессы еще ярче, еще эффективнее.

При этом Дмитрий Григоренко с высокой степенью вероятности будет заниматься не только GR, а будет продвигать проекты федерального масштаба, которые Сбербанк делает на собственные средства, но они могут быть востребованы и в рамках всей страны, считает эксперт. К ним можно отнести и «Гостех», и искусственный интеллект, и другие направления. При этом Артур Шамилов не исключает, что Дмитрий Григоренко будет в том числе курировать Объединенную микроэлектронную корпорацию. «Он может возглавить крупные проекты "Сбера", которые находятся на стыке партнерства банка с государством»,— констатирует эксперт.
Максим Буйлов, Ксения Дементьева
Сбербанк
Банки

Авторы

  • Максим Буйлов
    Максим Буйлов
    корреспондент
  • Ксения Дементьева
    Ксения Дементьева
    руководитель направления