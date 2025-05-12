На торговом фронте перемены

Вашингтон и Пекин временно сократят ранее раздутые до беспрецедентного уровня взаимные тарифные ограничения: пошлины для китайских товаров на три месяца будут снижены до 30% с нынешних 145%, для американских — до 10% со 125%. Объявленную в понедельник договоренность многие эксперты расценивают как политическую победу Китая. При этом отмечается, что у сторон уже был неудачный опыт подобного перемирия: в первый президентский срок Дональда Трампа пауза в торговой войне длилась всего несколько дней и потом обернулась еще более серьезными претензиями. Впрочем, с тех пор зависимость США от Китая заметно выросла, да и Пекин сейчас не готов отказываться от американского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

По итогам состоявшихся в Женеве переговоров Вашингтон и Пекин договорились снизить взаимные тарифы на 90 дней, сообщили министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли КНР Ли Ченьян. С 14 мая Соединенные Штаты сократят тарифы до 30% со 145%, Китай — до 10% со 125%. Напомним, до таких запретительных уровней они были повышены в ходе апрельской «гонки тарифов» (см. “Ъ” от 9 апреля).

Кроме этого, страны создадут механизм для продолжения переговоров об экономических и торговых отношениях, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Белого дома. Что именно будет представлять собой этот механизм, пока неизвестно. Ожидается, что соглашение о «правилах игры» во взаимной торговле КНР—США будет выработано за три месяца.

Как пояснил господин Бессент, снижение тарифов не распространяется на секторальные ограничения, ранее развернутые США. Это в том числе 25-процентные пошлины на поставки алюминия и стали, а также автомобилей.

Не в полной мере будут свернуты и нетарифные ограничения: так, Китай, по всей видимости, сохранит экспортный контроль за поставками редкоземельных металлов — впрочем, выдача соответствующих разрешений на вывоз может ускориться.

Поясним, в апреле в ответ на американские ограничения Пекин добавил несколько редкоземельных металлов в так называемый контрольный список: экспортерам стало нужно получать специальные лицензии на их продажу за пределами КНР. Для промышленности США замедление и сокращение таких поставок из-за долгой выдачи документов стали чувствительными.

Хотя американские пошлины остаются несколько выше китайских, произведенное значительное снижение без формальных и фактических уступок со стороны Китая экономисты ING расценивают как политическую победу этой страны. Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп заявлял, что до сокращения дисбаланса в торговле на снижение пошлин американская сторона не пойдет, а накануне переговоров он называл разумными 80-процентные пошлины на все товары из КНР.

С учетом сохраняющейся неопределенности на ближайшие месяцы теперь может произойти бум взаимных поставок — после их заметного сокращения. Как сообщило вчера Главное таможенное управление КНР, в апреле экспорт Китая в США сократился сразу на 21%, а импорт из США — на 13,8%.

В устойчивость временного соглашения верят не все аналитики: это связано с неудачным опытом «перемирия» во время прошлой торговой войны, начавшейся в первый президентский срок Дональда Трампа. 20 мая 2018 года после двух дней переговоров США и Китай приостановили действие взаимных повышенных пошлин и договорились работать над сокращением торгового дисбаланса. Но уже 23 мая президент США решил отказаться от соглашения на фоне критики сторонников, называвших паузу в торговой войне капитуляцией. Летом того же года тарифы были кратно повышены.

Нынешние договоренности хотя и напоминают предыдущие, не вполне их повторяют: теперь внимание приковано не к эмоциональным заявлениям президента США, а к содержательным — министра финансов.

Отличает новую паузу в торговой войне и ее большая необходимость для обеих сторон. Зависимость Штатов от КНР за последние шесть лет выросла (см. “Ъ” от 7 апреля), Китай же, хотя и активно диверсифицирует поставки (это следует в том числе из апрельской статистики), терять американский рынок пока не готов.

В стране, напомним, сохраняются проблемы с внутренним спросом и экономический рост КНР во многом опирается на спрос внешний. Отметим, что скорость заключения «перемирия» может объясняться настойчивостью американской стороны: в поступающих данных по экономике США за первый квартал и начало второго негативные последствия торговой войны уже проявляются (см. “Ъ” от 5 мая).

Кристина Боровикова