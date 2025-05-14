AFP: послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза (ЕС) одобрили 17-й пакет санкций против России, сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатов. Ограничения затронут так называемый теневой флот для перевозки российской нефти. EUobserver писало, что санкции коснуться 149 судов. Ожидалось, что новый пакет санкций могут утвердить в следующий вторник, 20 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил введение против России новых санкций со стороны ЕС и США, если она не согласится на прекращение огня с Украиной. В американском Сенате также подготовили законопроект о новых «сокрушительных» санкциях против России.

Подробности — в материале «Ъ» «Двойная игра Европы».