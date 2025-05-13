Сергею Пугачеву России не видать
Экс-бенефициар Межпромбанка заочно осужден на 14-летний срок
Тверской райсуд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы экс-бенефициара Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева. Один из самых известных российских банкиров, процесс над которым проходил в заочном режиме, признан виновным в хищении средств кредитного учреждения и нанесении ему ущерба в общей сложности на 92 млрд руб. Защита для объективности разбирательства просила отправить дело Сергея Пугачева во Францию, гражданином которой он сейчас является.
Сергей Пугачев
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Заочный судебный процесс в отношении находящегося в международном розыске 62-летнего Сергея Пугачева, обвиняемого в присвоение вверенных ему средств с использованием своего служебного положения организованной группой в особо крупном размере и организации злоупотребления полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ), стартовал в Тверском райсуде столицы еще в ноябре 2023 года.
Однако через год, после того как состоялось полтора десятка судебных заседаний, слушания пришлось прервать. Выяснилось, что судебное разбирательство началось с нарушением УПК, а именно без проведения обязательных в таких случаях предварительных слушаний: соответствующее апелляционное представление прокуратуры по этому поводу удовлетворил Мосгорсуд. Интересно, что на первом же заседании на проведении предварительных слушаний настаивала защита Сергея Пугачева, но судья Алексей Криворучко это ходатайство отклонил.
В итоге в декабре 2024 года все тот же судья Криворучко начал рассматривать дело по новой, но уже со стадии предварительных слушаний. При этом если по началу процесс проходил в открытом режиме, то после возобновления — уже в закрытом. Проведя два десятка судебных заседаний, суд признал экс-банкира Пугачева виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и назначил ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима и штрафа 800 тыс. руб. Срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания и заключения под стражу.
Адвокат Анна Ставицкая, защищавшая Сергея Пугачева на стадии следствия (в суде его интересы представлял защитник по назначению), заявила “Ъ”, что ее клиент был против заочного процесса и настаивал на рассмотрении дела с его участием.
По словам защитника, экс-банкир считал, что «имелись законные основания передать материалы его уголовного дела во Францию, гражданином которой он теперь является, и там провести объективное расследование».
Из фабулы обвинительного заключения следует, что МПБ был создан обвиняемым в 1992 году. В 2001 году Сергей Пугачев был утвержден сенатором от правительства Тувы и тогда же формально вышел из бизнеса. Впрочем, как установило следствие, все последующие годы вплоть до отзыва у МПБ лицензии 5 октября 2010 года это кредитное учреждение находилось под его контролем, а все незаконные операции по выводу средств осуществлялись исключительно по указанию бенефициара Пугачева.
Как уже рассказывал “Ъ”, первое уголовное дело о махинациях в МПБ было возбуждено СКР по заявлениям Центробанка и Агентства по страхованию вкладов в январе 2011 года. Речь в нем шла о неправомерных действиях при банкротстве и преднамеренном банкротстве (ст. 195 и 196 УК РФ). А буквально за несколько дней до этого глава Тувы Шолбан Кара-оол отправил сенатора Пугачева в отставку, поскольку тот «не оказывает республике никакой поддержки».
Не дожидаясь вызова на допрос, в 2011 году банкир сразу же уехал по дипломатическому паспорту во Францию, где им в 2007 году был куплен замок в Ницце площадью 2,6 тыс. кв. м.
В 2009 году Сергей Пугачев получил гражданство этой страны, отказавшись в 2012 году от российского — соответствующее заявление было направлено в МИД РФ. После этого экс-банкир неоднократно инициировал в иностранных судах процессы против якобы разоривших его российских властей. Попытки эти оказались безуспешными, как, впрочем, и усилия Генпрокуратуры РФ, добивавшейся выдачи беглого олигарха.
Обвинение уже по другому делу — об особо крупной растрате — ему предъявили заочно в конце 2013 года, а в мае 2014 года Сергей Пугачев также заочно был арестован Басманным судом.
Как установило следствие, с позицией которого согласился суд, аферы в своем кредитном учреждении бенефициар осуществлял благодаря помощи подчиненных: Дмитрия Амунца, работавшего в связанной с МПБ и подконтрольной Сергею Пугачеву Объединенной промышленной корпорации, и председателя исполнительной дирекции МПБ Александра Диденко. Они были осуждены на семь лет и три года условно соответственно. По данным СКР, преступная группа во главе с Сергеем Пугачевым в 2008–2009 годах похитила средства, принадлежавшие МПБ. Тогда ЦБ выделил этому банку беззалоговый кредит в размере почти 40 млрд руб. 28,7 млрд руб. из этой суммы были выведены в кипрский офшор, находящийся под контролем Сергея Пугачева.
Еще один фигурант этого дела, сменивший Александра Диденко в должности председателя исполнительной дирекции МПБ Алексей Злобин, так же, как и признанный организатором преступления Сергей Пугачев, успел скрыться за границей и находится в розыске.
В уголовном деле о злоупотреблении полномочиями, которое СКР возбудил в ноябре 2015 года, речь идет о расторжении договоров залога по кредитам почти на 68 млрд руб., после чего МПБ и обанкротился.
Эти махинации, как установили следствие и суд, по прямому указанию обвиняемого Пугачева осуществила бывший руководитель исполнительной дирекции МПБ Марина Илларионова (осуждена на четыре года). Свою должность она занимала всего два месяца — с 3 августа по 5 октября 2010 года, то есть вплоть до отзыва у банка лицензии. За это время она подписала 32 соглашения о расторжении договоров залога акций ЗАО «Енисейская промышленная компания» (ЕПК) с ЗАО «Фармавит», а также 180 соглашений о расторжении договоров залога акций кипрской OPK Mining Limited с зарегистрированной на Британских Виргинских Островах компанией Solaris Property Invest Corp. В результате 36 заемщиков так и остались должны МПБ несколько десятков миллиардов рублей.
Между тем залоговая и рыночная стоимость акций ЕПК и OPK Mining Limited почти в два раза превышала ссудную задолженность заемщиков и, как утверждал в своем заявлении в правоохранительные органы конкурсный управляющий, ее вполне хватило бы для удовлетворения 85,69% требований кредиторов МПБ. Отметим, что все ранее осужденные фигуранты и ряд допрошенных в рамках расследования свидетелей утверждали, что «исходившие от Пугачева указания рассматривались как обязательные, несмотря на то что он не занимал никакой официальной должностной позиции в банке».