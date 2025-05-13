Сергею Пугачеву России не видать

Тверской райсуд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы экс-бенефициара Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева. Один из самых известных российских банкиров, процесс над которым проходил в заочном режиме, признан виновным в хищении средств кредитного учреждения и нанесении ему ущерба в общей сложности на 92 млрд руб. Защита для объективности разбирательства просила отправить дело Сергея Пугачева во Францию, гражданином которой он сейчас является.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Пугачев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Пугачев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заочный судебный процесс в отношении находящегося в международном розыске 62-летнего Сергея Пугачева, обвиняемого в присвоение вверенных ему средств с использованием своего служебного положения организованной группой в особо крупном размере и организации злоупотребления полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ), стартовал в Тверском райсуде столицы еще в ноябре 2023 года.

Однако через год, после того как состоялось полтора десятка судебных заседаний, слушания пришлось прервать. Выяснилось, что судебное разбирательство началось с нарушением УПК, а именно без проведения обязательных в таких случаях предварительных слушаний: соответствующее апелляционное представление прокуратуры по этому поводу удовлетворил Мосгорсуд. Интересно, что на первом же заседании на проведении предварительных слушаний настаивала защита Сергея Пугачева, но судья Алексей Криворучко это ходатайство отклонил.

В итоге в декабре 2024 года все тот же судья Криворучко начал рассматривать дело по новой, но уже со стадии предварительных слушаний. При этом если по началу процесс проходил в открытом режиме, то после возобновления — уже в закрытом. Проведя два десятка судебных заседаний, суд признал экс-банкира Пугачева виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и назначил ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима и штрафа 800 тыс. руб. Срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания и заключения под стражу.

Адвокат Анна Ставицкая, защищавшая Сергея Пугачева на стадии следствия (в суде его интересы представлял защитник по назначению), заявила “Ъ”, что ее клиент был против заочного процесса и настаивал на рассмотрении дела с его участием.

По словам защитника, экс-банкир считал, что «имелись законные основания передать материалы его уголовного дела во Францию, гражданином которой он теперь является, и там провести объективное расследование».

Из фабулы обвинительного заключения следует, что МПБ был создан обвиняемым в 1992 году. В 2001 году Сергей Пугачев был утвержден сенатором от правительства Тувы и тогда же формально вышел из бизнеса. Впрочем, как установило следствие, все последующие годы вплоть до отзыва у МПБ лицензии 5 октября 2010 года это кредитное учреждение находилось под его контролем, а все незаконные операции по выводу средств осуществлялись исключительно по указанию бенефициара Пугачева.

Как уже рассказывал “Ъ”, первое уголовное дело о махинациях в МПБ было возбуждено СКР по заявлениям Центробанка и Агентства по страхованию вкладов в январе 2011 года. Речь в нем шла о неправомерных действиях при банкротстве и преднамеренном банкротстве (ст. 195 и 196 УК РФ). А буквально за несколько дней до этого глава Тувы Шолбан Кара-оол отправил сенатора Пугачева в отставку, поскольку тот «не оказывает республике никакой поддержки».

Не дожидаясь вызова на допрос, в 2011 году банкир сразу же уехал по дипломатическому паспорту во Францию, где им в 2007 году был куплен замок в Ницце площадью 2,6 тыс. кв. м.

В 2009 году Сергей Пугачев получил гражданство этой страны, отказавшись в 2012 году от российского — соответствующее заявление было направлено в МИД РФ. После этого экс-банкир неоднократно инициировал в иностранных судах процессы против якобы разоривших его российских властей. Попытки эти оказались безуспешными, как, впрочем, и усилия Генпрокуратуры РФ, добивавшейся выдачи беглого олигарха.

Обвинение уже по другому делу — об особо крупной растрате — ему предъявили заочно в конце 2013 года, а в мае 2014 года Сергей Пугачев также заочно был арестован Басманным судом.

Как установило следствие, с позицией которого согласился суд, аферы в своем кредитном учреждении бенефициар осуществлял благодаря помощи подчиненных: Дмитрия Амунца, работавшего в связанной с МПБ и подконтрольной Сергею Пугачеву Объединенной промышленной корпорации, и председателя исполнительной дирекции МПБ Александра Диденко. Они были осуждены на семь лет и три года условно соответственно. По данным СКР, преступная группа во главе с Сергеем Пугачевым в 2008–2009 годах похитила средства, принадлежавшие МПБ. Тогда ЦБ выделил этому банку беззалоговый кредит в размере почти 40 млрд руб. 28,7 млрд руб. из этой суммы были выведены в кипрский офшор, находящийся под контролем Сергея Пугачева.

Еще один фигурант этого дела, сменивший Александра Диденко в должности председателя исполнительной дирекции МПБ Алексей Злобин, так же, как и признанный организатором преступления Сергей Пугачев, успел скрыться за границей и находится в розыске.

В уголовном деле о злоупотреблении полномочиями, которое СКР возбудил в ноябре 2015 года, речь идет о расторжении договоров залога по кредитам почти на 68 млрд руб., после чего МПБ и обанкротился.

Эти махинации, как установили следствие и суд, по прямому указанию обвиняемого Пугачева осуществила бывший руководитель исполнительной дирекции МПБ Марина Илларионова (осуждена на четыре года). Свою должность она занимала всего два месяца — с 3 августа по 5 октября 2010 года, то есть вплоть до отзыва у банка лицензии. За это время она подписала 32 соглашения о расторжении договоров залога акций ЗАО «Енисейская промышленная компания» (ЕПК) с ЗАО «Фармавит», а также 180 соглашений о расторжении договоров залога акций кипрской OPK Mining Limited с зарегистрированной на Британских Виргинских Островах компанией Solaris Property Invest Corp. В результате 36 заемщиков так и остались должны МПБ несколько десятков миллиардов рублей.

Между тем залоговая и рыночная стоимость акций ЕПК и OPK Mining Limited почти в два раза превышала ссудную задолженность заемщиков и, как утверждал в своем заявлении в правоохранительные органы конкурсный управляющий, ее вполне хватило бы для удовлетворения 85,69% требований кредиторов МПБ. Отметим, что все ранее осужденные фигуранты и ряд допрошенных в рамках расследования свидетелей утверждали, что «исходившие от Пугачева указания рассматривались как обязательные, несмотря на то что он не занимал никакой официальной должностной позиции в банке».

Олег Рубникович, Мария Локотецкая