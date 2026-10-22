Путин назвал неуместными слова Зеленского о потере Украиной территорий

«У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территория. Это территория исторической России»,— сказал российский президент в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что жители указанных регионов сначала проголосовали за независимость, а потом — за воссоединение с Россией.