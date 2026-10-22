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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
МирКонфликты

Путин назвал неуместными слова Зеленского о потере Украиной территорий

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности заключить соглашение, при котором Киев утратит контроль над 25% территорий, неуместны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Владимир Путин

Владимир Путин

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территория. Это территория исторической России»,— сказал российский президент в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что жители указанных регионов сначала проголосовали за независимость, а потом — за воссоединение с Россией.
В интервью Fox News украинский президент говорил, что готов заморозить конфликт, потеряв 25% территорий страны. Крым вошел в состав России после референдума 2014 года, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — в 2022-м.
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