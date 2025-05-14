Белый дом: Катар инвестирует в оборонную промышленность США

Вашингтон и Доха заключили серию оборонных соглашений и договорились укреплять партнерство в области безопасности. Об этом в среду сообщила пресс-служба Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: глава Пентагона Пит Хегсет, президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани

Фото: Brian Snyder / Reuters Слева направо: глава Пентагона Пит Хегсет, президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Эти новые соглашения и инструменты направлены на стимулирование роста двусторонних торговых отношений между США и Катаром, создание тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и открытие новых торговых и инвестиционных возможностей для обеих стран в предстоящем десятилетии и в дальнейшем»,— заявили в Белом доме.

О чем договорились стороны:

Катар будет закупать военную технику у двух ведущих оборонных компаний США;

Катаром станет первым международным заказчиком американской системы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами Raytheon Fixed Site – Low, Slow, Small Unmanned Aerial System Integrated Defeat System (FS-LIDS)Ю, разработанной оборонной компанией Raytheon;

Катар будет закупать систему беспилотных летательных аппаратов MQ-9B американской компании General Atomics на сумму около $2 млрд.

Среди прочего было подписано совместное заявление о намерениях продолжать укреплять партнерство в области безопасности, в котором обозначены потенциальные инвестиции на сумму более $38 млрд.

Ближневосточное турне Дональда Трампа стартовало 13 мая. В Саудовской Аравии он провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Стороны заключили крупнейшую в истории отношений двух стран сделку, подписав пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше $600 млрд. Из Эр-Рияда американский лидер направился в Катар. 15 мая он также посетит ОАЭ. Это первая продолжительная зарубежная поездка господина Трампа с начала его второго президентского срока.

Подробнее о поездке Дональда Трампа на Ближний Восток — в материале «Ъ» «Страны Залива оседлали волну».