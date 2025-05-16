Средний размер ипотеки в РФ достиг рекордных 4,4 млн рублей

Средний объем ипотечного жилищного кредитования в России вырос до 4,4 млн руб., следует из статистики ЦБ. Показатель поднялся на 10% по сравнению с началом 2025 года, подсчитала газета «Известия». Максимума достиг и средний срок погашения ипотеки — 310,7 месяца (почти 26 лет).

Как уточняет Freedom Finance Global, если человеку оформят кредит на 4,4 млн руб. на указанный срок с первоначальным взносом 20% и под 30% годовых, в итоге он выплатит 14,6 млн руб. Переплата составит около 10 млн руб. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова считает, что основная причина повышения среднего чека по ипотеке связана с ростом стоимости жилья. По ее словам, в 2025 году средние цены на новостройки могут вырасти на 9%.

Особенно эта динамика заметна в крупных российских городах. Кроме того, убежден аналитик Freedom Financial Global Владимир Чернов, на цену жилья повлияло смещение спроса россиян в сторону дорогой недвижимости, в том числе загородной и с улучшенной инфраструктурой.