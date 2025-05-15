Главком сухопутных войск назначен заместителем секретаря Совета безопасности

Владимир Путин освободил от занимаемой должности главнокомандующего сухопутными войсками ВС РФ генерала армии Олега Салюкова и назначил его на пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации сегодня, 15 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Салюков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Олег Салюков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господину Селюкову, который станет девятым заместителем секретаря Совбеза Сергея Шойгу, 21 мая исполняется 70 лет. Согласно действующему законодательству, это предельный возраст пребывания на генеральской должности.

Олег Салюков окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генштаба. В конце 1990-х годов командовал 121-й мотострелковой дивизией и 81-й гвардейской мотострелковой дивизией, после чего занимал должности начальника штаба и затем командующего 35-й общевойсковой армией Дальневосточного военного округа (ДВО). В 2003–2010 годах прошел путь от заместителя командующего войсками ДВО до командующего округом.

В 2010 году назначен заместителем начальника Генерального штаба. В мае 2014 года, через полтора года после того, как Сергей Шойгу стал министром обороны РФ, президент Владимир Путин назначил Олега Салюкова главнокомандующим сухопутными войсками.

Дмитрий Сотак