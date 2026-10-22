Путин назвал заявления о возможности войны с Европой «политической шизофренией»

«И думаю, что люди, которые стремились к стратегическому поражению России во все века и сейчас такие люди, к сожалению, есть, осознают реалии жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией»,— добавил господин Путин. Это, по его словам, «соответствует интересам» народов ЕС.