Суд отправил под домашний арест трех сотрудников издательства Individuum

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца сотрудников издательства Individuum Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова. Они проходят фигурантами по делу о продаже книг, тематика которых связана с ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Следствие ходатайствовало о заключении в СИЗО.

О решении сообщила пресс-служба судов Москвы. Там уточнили, что фигурантов дела обвиняют в организация деятельности экстремистской организации (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ).

Александр Вахляев работал менеджером склада в книжном издательстве ООО «Индивидуум принт». Павел Иванов работал директором по продажам Individuum, Дмитрий Протопопов занимал должность исполнительного директора издательства. Ранее в качестве свидетеля после допроса отпустили директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина.

14 мая в офис «Эксмо» пришли силовики и изъяли «ряд книг в связи с возбуждением уголовного дела» о склонении и вербовке в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК). Задержаны около десяти человек. Следствие сообщало, что в книгах издательства Popcorn books обнаружили признаки пропаганды ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Согласно открытым данным, Popcorn books — подразделение издательства Individuum, контрольный пакет акций которого принадлежит «Эксмо».

Петр Бузлаев