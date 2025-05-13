Здоровый образ клуба

Высокий интерес к спорту и рост потребительской уверенности способствуют развитию фитнес-отрасли. Число зарегистрированных в России профильных компаний за год выросло на 12,3%, а темпы выхода новых объектов ускорились. Основным драйвером рынка выступают регионы с высоким платежеспособным спросом, где открываются малоформатные студии. С исчерпанием возможности увеличения цен рост фитнес-рынка может замедлиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Количество зарегистрированных юридических лиц фитнес-клубов в России на 1 мая 2025 года достигло 6,7 тыс., увеличившись на 12,3% год к году, подсчитали в «Контур.Фокусе». Темпы роста рынка ускоряются. За январь—апрель этого года, по подсчетам аналитиков, число компаний выросло на 3,88%, прошлого — на 3,2%. Согласно FitnessData, по итогам апреля в России работало 14,3 тыс. фитнес-объектов, из которых 3,4 тыс.—клубы. С января по апрель 2025 года на рынок, по данным компании, вышло 52 новых полноформатных объекта, что на 19 клубов больше, чем в тот же период прошлого года. Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина говорит, что за первый квартал в России открылось 105 новых фитнес-объектов.

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Аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова связывает общий подъем фитнес-индустрии с возрастающим интересом потребителей к спорту. Елена Силина считает, что занятия фитнесом потребители все чаще рассматривают как элемент повседневной жизни и заботы о здоровье.

Согласно подсчетам «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), в январе—апреле число покупок услуг спортивных центров и фитнес-залов выросло на 6% год к году. Средний чек увеличился на 11%, до 8 тыс. руб.

Эти факторы способствуют росту оборота рынка. По подсчетам FitnessData, в первом квартале показатель достиг 79,7 млрд руб., увеличившись на 25,5% год к году. Руководитель FitnessData Максим Боровиков считает, что увеличение среднего чека обеспечило половину этого прироста. Эксперт обращает внимание на замедление темпа увеличения выручки: если в январе прирост год к году оценивался в 28%, то в марте — в 23%. Тенденция может сохраниться с учетом инфляции, высокой стоимости кредитования и снижения объема свободных средств у граждан: «повышение цен — исчерпаемый ресурс», говорит господин Боровиков.

Вероника Скороходова замечает, что основным вектором развития остается открытие небольших объектов и студий, которые не требуют существенных инвестиций. Врио директора по франчайзингу Xfit Сергей Малков поясняет, что компактные форматы, занимающие от 120 кв. м, легко интегрируются в существующую жилую застройку, не требуют постоянного внимания управленцев и быстро окупают вложения.

Основной рост фитнес-отрасли при этом обеспечивают крупнейшие региональные рынки страны.

Среди них госпожа Силина выделяет Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Казань и Екатеринбург. Согласно «Контур.Фокусу», в Москве количество зарегистрированных фитнес-организаций за год выросло на 12,9%, в Подмосковье — на 16,1%, в Санкт-Петербурге — на 16,1%. Более выраженным рост оказался в Свердловской области, достигнув 19,5%. Бизнес-директор сети Spirit.Fitness Дмитрий Иешко говорит, что для его сети Москва обеспечивает более 50% прироста оборота благодаря высокой плотности объектов и платежеспособному спросу. Максим Боровиков отмечает, что темпы открытий фитнес-клубов в городах с населением до 500 тыс. человек сейчас снижаются.

Другим фактором, обеспечивающим рост сегмента, стало развитие рекуррентных платежей в фитнес-сетях (механизм помесячной оплаты). В январе—апреле на них, по словам господина Боровикова, пришлось 38 из 52 новых открытий. Дмитрий Иешко замечает, что модели с подпиской, как правило, обеспечивают более быстрый возврат инвестиций и стабильный поток денежных средств. Одновременно формат, по его словам, пользуется популярностью у молодой аудитории.

Господин Иешко не исключает, что в ближайшие годы темпы открытий фитнес-клубов замедлятся из-за общей сдержанности инвесторов и исчерпания ценового потенциала. До сих пор часть предпринимателей продолжала реализовывать проекты, запланированные еще до этапа существенного ужесточения денежно-кредитной политики, констатирует Максим Боровиков.

Средняя маржинальность фитнес-бизнеса уже начала снижаться. В FitnessData сейчас ее оценивают в 14%. Год к году показатель сократился на один процентный пункт за счет роста расходов на оплату труда и содержание объектов. В Национальном фитнес-сообществе указывают, что значение варьируется в зависимости от категории объекта: в массовом сегменте оно составляет 7%, в премиальном — 12%. «Для роста рентабельности требуется оптимизация операционных издержек и увеличение клиентской базы»,— замечает Дмитрий Иешко.

Александра Мерцалова