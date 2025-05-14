Рюмка наполовину опустела

Вслед за снижением продаж крепкого алкоголя его производство в январе—апреле 2025 года снизилось на 26% год к году. В качестве основных причин эксперты называют повышение акцизов и минимальных розничных цен на крепкий алкоголь с начала этого года. Это вынудило производителей, ритейлеров и дистрибуторов заранее сделать существенные товарные запасы, что негативно влияет на текущие объемы выпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За первые четыре месяца 2025 года в России производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упало на 26% год к году, до 46,58 млн декалитров (дал), следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Наиболее выраженное падение наблюдается у слабоалкогольной продукции — на 94,5%, до 448,5 тыс. дал. Также заметное снижение в производстве плодовой алкогольной продукции — на 89,8%, до 498,8 тыс. дал.

Производство спиртных напитков крепостью свыше 9% в январе—апреле 2025 года снизилось на 14,7% год к году, до 28,71 млн дал. Так, в сегменте производство водки упало на 15,6%, до 19,14 млн дал, ликероводочных изделий — на 6%, до 5,1 млн дал, коньяков — на 22,7%, до 2,02 млн дал, других спиртных напитков — на 16,8%, до 2,44 млн дал.

Рост производства в РАТК отмечают только у виноградного вина — на 5,2%, до 11,6 млн дал,— и игристых вин — на 6,9%, до 4,8 млн дал.

По словам руководителя WineRetail Александра Ставцева, несмотря на положительную динамику выпуска тихих и игристых вин, их темпы роста также замедляются.

Эксперт связывает это в том числе с ограниченной сырьевой базой из-за неурожая винограда на юге России в 2024 году. В то же время производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта (ЭС) опустилось на 78,7% год к году, до 37,2 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с ЭС — на 52,2%, до 8,87 млн дал, ликерных вин — на 17,2%, до 458,4 тыс. дал.

В РАТК связывают текущее снижение производства с формированием больших товарных запасов производителями в конце прошлого года, сделанных в ожидании повышения ставки акциза и минимальных розничных цен (МРЦ). С начала 2025 года ставка налога на этиловый спирт выросла почти на 15%, до 740 руб. за 1 л. МРЦ для бренди увеличилась на 17,12%, до 472 руб. за 0,5 л, коньяка — на 17,09%, до 651 руб., водки — на 16,7%, до 349 руб.

Как отмечал ранее владелец калужского ликероводочного завода «Кристалл» Павел Победкин, в преддверии роста МРЦ и акцизов все участники рынка заполняли свои стоки: от дистрибуторов до федеральных сетей. Прямые закупки у производителей, по его словам, позволили создать высокие запасы на первые месяцы 2025 года. Например, как ранее рассказывали “Ъ” в ЛВЗ «Саранский», объем дополнительных отгрузок в четвертом квартале 2024 года составил 5–10% от годового объема поставок.

По итогу первого квартала 2025 года розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), включая предприятия общественного питания, также сократились на 16,2% год к году, до 48,54 млн дал.

Владимир Комаров