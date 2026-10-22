Путин: Россия готова искать развязки ситуации на Украине

«Что касается наших переговоров с представителями администрации Соединенных Штатов, то да, мы договорились о том, что мы готовы возобновить наши трехсторонние контакты»,— сказал он в интервью «Вестям». По его словам, договориться возможно, но если другая сторона выберет иной путь, все будет иначе.