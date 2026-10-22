Путин: Россия готова искать развязки ситуации на Украине
Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине при участии США, заявил президент Владимир Путин. Их целью он назвал окончательный мир и обеспечение безопасности как России, так и Украины.
«Что касается наших переговоров с представителями администрации Соединенных Штатов, то да, мы договорились о том, что мы готовы возобновить наши трехсторонние контакты»,— сказал он в интервью «Вестям». По его словам, договориться возможно, но если другая сторона выберет иной путь, все будет иначе.
Владимир Путин также прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев согласен на мирное соглашение при потере около 25% территории. Он назвал его неуместным.