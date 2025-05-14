Американские акции уходят за бесценок

Средний объем торгов американскими акциями на внебиржевом рынке Московской биржи составил 40 млн руб. в день. Наиболее популярными являются акции американских высокотехнологичных компаний, таких как NVIDIA, MicroStrategy, Tesla. Вместе с тем акции на российском рынке торгуются с гигантским дисконтом — на 50–75% дешевле, чем за рубежом. Однако продавцы заинтересованы получить реальные деньги, чтобы вложить их в более ликвидные активы. Тогда как покупатели готовы ждать длительное время до, возможно, разблокировки этих активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, по итогам первых десяти дней торгов на внебиржевом рынке Московской биржи иностранными акциями совокупный объем составил около 400 млн руб. При этом максимальный объем торгов за этот период был зафиксирован 30 апреля (более 83 млн руб.), а самый низкий — 8 мая (около 13 млн руб.). С начала послепраздничной недели объем держится вблизи 40 млн руб. в день. Такие показатели значительно проигрывают российскому рынку акций, объем которых только 13 мая превысил 40 млрд руб.

Торговая площадка запустила 28 апреля торги акциями 127 американских компаний. Наиболее ликвидными являются в основном ценные бумаги высокотехнологичных компаний — NVIDIA, MicroStrategy, Tesla, Аpple, Microsoft, на которые приходится почти половина объема торгов. Однако даже по этим бумагам ежедневные объемы редко когда превышают 5 млн руб. Начальник управления торговых операций «ВТБ Мои инвестиции» Сергей Селютин объясняет низкие объемы торгов высоким дисконтом на бумаги, необходимостью получения статуса квалифицированного инвестора, а также неопределенностью относительно дальнейшей судьбы ИЦБ.

Согласно требованиям российского законодательства, полноценно торговать иностранными ценными бумагами имеют право только квалифицированные инвесторы, тогда как неквалифицированные инвесторы могут только продавать эти бумаги. В крупной инвесткомпании, которая предоставляет доступ к этим торгам, отметили, что «интереса клиентов к торгам заблокированными активами нет». Как ответили в «ВТБ Мои инвестиции», по количеству неквалифицированные инвесторы составили 45% участников торгов, однако их доля в совершенных сделках составила всего 5% от общего объема.

При этом дисконт по иностранным ценным бумагам (ИЦБ) на российском рынке к цене на зарубежных биржах составляет в настоящее время 50–75%. Руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова объясняет заниженную цену бумаг американских компаний на Московской бирже невозможностью их владельцев полноценно распоряжаться этими бумагами: им недоступна продажа бумаг за рубежом, а также получение по ним дивидендных выплат. По ее словам, этот сервис был введен Мосбиржей, чтобы дать акционерам возможность переложить средства в полноценные активы, пока сохраняется неопределенность в части разблокировки. «Люди три года были "заперты" в бумагах, многие их мысленно уже "списали в ноль", и тут появилась возможность получить хоть какие-то реальные деньги»,— отмечает и управляющий директор по работе с клиентами «Ренессанс Капитала» Андрей Смирнов.

При этом покупатели этих ценных бумаг, по сути, являются долгосрочными инвесторами. Как отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий, российская суверенная валютная облигация торгуется с доходностью 6,3% годовых, с учетом риск-премии американских акций (3,7%) получается ставка дисконтирования в 10%. «Исходя из дисконта в 50%, получим, что в текущие котировки закладывается разблокировка активов через семь лет (тогда приведенная стоимость сравняется с ценой внешней биржи)»,— отмечает эксперт.

Впрочем, эксперты не исключают, что цена акций американских компаний на российском внебиржевом рынке может вырасти в более близкой перспективе. Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов считает, что дисконт будет снижаться по мере того, как, возможно, будут появляться признаки снижения геополитической напряженности и какие-то обсуждения о снятии санкций против российских профучастников, в первую очередь с Московской биржи и СПБ Биржи. «Альтернативный сценарий — ослабление рубля, которое приведет к росту рублевой стоимости активов, но рассчитывать на это рискованно»,— считает Сергей Селютин.

Тем не менее вероятность разблокировки этих активов остается очень низкой. «Внешний фон может и не измениться, а равновесие цен не будет достигнуто, и тогда все вложенные покупателями в эти активы средства просто пропадут или как минимум будут заморожены на очень длительный срок»,— указывает руководитель проектов ИК «Велес Капитал» Валентина Савенкова.

Андрей Ковалёв, Виталий Гайдаев