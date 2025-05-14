Григория Мельконьянца приговорили к пяти годам колонии

Басманный суд Москвы признал сопредседателя движения «Голос» (внесено в реестр иностранных агентов) Григория Мельконьянца виновным в организации деятельности нежелательной в РФ организации (ст. 284.1 УК). Он приговорен к пяти годам колонии общего режима, суд также запретил ему заниматься общественной деятельностью в течение девяти лет после отбытия наказания. Защита обвиняемого обещает обжаловать решение.

Судья Евгения Николаева не стала оглашать приговор, ограничившись его резолютивной частью, поэтому аргументация принятого судом решения станет известна позднее. Напомним, прокуратура запрашивала для господина Мельконьянца шесть лет лишения свободы с запретом заниматься общественно-политической деятельностью сроком на десять лет. Это максимальный срок, который предусматривает вмененная ему статья.

По версии обвинения, «Голос» (внесен в реестр иноагентов) фактически является структурным подразделением «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), признанной в РФ нежелательной организацией, а Григорий Мельконьянц действовал от имени этих структур и, в частности, выступал на круглых столах в Центризбиркоме.

Защита подсудимого настаивала на полном его оправдании, утверждая, что не имеющее юридического лица движение «Голос» (внесено в реестр иноагентов) никак не могло стать соучредителем нежелательной ENEMO, потому что это противоречит уставу самой международной организации. Свою вину Григорий Мельконьянц не признал.

Подробнее о деле господина Мельконьянца — в материале «Григорию Мельконьянцу запросили максимум».

Анастасия Корня