Трамп: доступ Украины к Starshield восстановлен
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина вновь получила доступ к специализированной военной версии Starlink — Starshield, которую используют вооруженные силы страны.
«Очень интересная ситуация. Не буду комментировать, общался ли я с Илоном (Маском,— "Ъ"). Но суть в том, что Маск его (доступ к Starshield,— "Ъ") вернул»,— сказал Дональд Трамп.
14 октября Украина столкнулась с ограничением скорости подключения к Starshield. The Wall Street Journal писала, что из-за этого некоторые беспилотники работали нестабильно, а перехватчики ракет стали менее эффективны. По информации газеты, замедлить работу Starshield распорядился Илон Маск. Позднее Дональд Трамп попросил его снять ограничения.