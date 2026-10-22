Бывший звукооператор Эминема признал вину в краже неизданных треков рэпера

По данным следствия, Стрендж работал у рэпера с 2007 по 2021 год в студии в мичиганском городе Ферндейл. В начале 2025 года несколько ее сотрудников обратились в ФБР, обнаружив в сети неизданные произведения Эминема. В ходе расследования федеральные следователи выявили покупателей этих треков, один из которых и сообщил имя похитителя. После этого агенты ФБР провели обыск в доме Стренджа, обнаружив там жесткие диски с неизданной музыкой рэпера. По информации стриминговых сервисов, с начала 2025 года доступ к похищенным материалам был получен более 8 млн раз, а стоимость файлов оценивается как минимум в $750 млн.