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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Происшествия

Бывший звукооператор Эминема признал вину в краже неизданных треков рэпера

Министерство юстиции США сегодня заключило сделку с бывшим звукооператором Эминема Джозефом Стренджем, которому в прошлом году предъявили обвинение в краже и распространении неизданных треков американского рэпера. Об этом сообщает Variety. После заключения сделки Стренджу грозит до пяти лет тюрьмы.
По данным следствия, Стрендж работал у рэпера с 2007 по 2021 год в студии в мичиганском городе Ферндейл. В начале 2025 года несколько ее сотрудников обратились в ФБР, обнаружив в сети неизданные произведения Эминема. В ходе расследования федеральные следователи выявили покупателей этих треков, один из которых и сообщил имя похитителя. После этого агенты ФБР провели обыск в доме Стренджа, обнаружив там жесткие диски с неизданной музыкой рэпера. По информации стриминговых сервисов, с начала 2025 года доступ к похищенным материалам был получен более 8 млн раз, а стоимость файлов оценивается как минимум в $750 млн.
Приговор Стренджу будет вынесен в конце января 2027 года.
Андрей Келекеев

«Я говорю вещи, которые шокируют людей»

Маршалл Брюс Мэтерс III, известный под сценическим псевдонимом Эминем, родился 17 октября 1972 года в городе Сент-Джозеф в штате Миссури (США). Отец покинул семью через полгода после рождения сына. Эминем с матерью часто переезжал из города в город, осев в итоге в Детройте. Здесь его постоянно избивали темнокожие сверстники, после одной из драк будущий музыкант 10 дней пролежал в коме
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Маршалл Брюс Мэтерс III, известный под сценическим псевдонимом Эминем, родился 17 октября 1972 года в городе Сент-Джозеф в штате Миссури (США). Отец покинул семью через полгода после рождения сына. Эминем с матерью часто переезжал из города в город, осев в итоге в Детройте. Здесь его постоянно избивали темнокожие сверстники, после одной из драк будущий музыкант 10 дней пролежал в коме

из личного архива Маршалла Брюса Мэтерса

Дебют музыканта состоялся в 1995 году в составе группы Soul Intent. Вместе с ним играл Proof (будущий участник группы D12), его лучший друг, сыгравший большую роль в становлении Эминема как рэпера
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Дебют музыканта состоялся в 1995 году в составе группы Soul Intent. Вместе с ним играл Proof (будущий участник группы D12), его лучший друг, сыгравший большую роль в становлении Эминема как рэпера

Rtjohnson / Mediapunch / REX / Shutterstock / Fotodom

В 1996 году Эминем записал свой первый сольный альбом «Infinite», оставшийся незамеченным из-за перенасыщенности Детройта хип-хопом. После этой неудачи музыкант надолго погрузился в депрессию
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В 1996 году Эминем записал свой первый сольный альбом «Infinite», оставшийся незамеченным из-за перенасыщенности Детройта хип-хопом. После этой неудачи музыкант надолго погрузился в депрессию

Michel Linssen / Getty Images

В 1997 году рэпер записал «The Slim Shady EP». Именно благодаря этой записи Эминемом заинтересовался известный продюсер Dr. Dre. В 1998 году артист подписал контракт с его лейблом Aftermath Entertainment и через год выпустил на нем полноценный альбом «The Slim Shady LP», исполнительным продюсером которого выступил Dr. Dre
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В 1997 году рэпер записал «The Slim Shady EP». Именно благодаря этой записи Эминемом заинтересовался известный продюсер Dr. Dre. В 1998 году артист подписал контракт с его лейблом Aftermath Entertainment и через год выпустил на нем полноценный альбом «The Slim Shady LP», исполнительным продюсером которого выступил Dr. Dre

Frank Micelotta / Getty Images

На этом альбоме Эминем впервые представил слушателям свое альтер-эго Slim Shady (Слим Шейди). Тексты песен радикально отличались от «Infinite», они были переполнены упоминаниями об актах насилия, употреблении наркотиков. Также Эминем говорил о своих проблемах в семье и отвечал на критику предыдущего альбома На фото: в июне 2000 года рэпер был арестован по обвинению в нападении и незаконном ношении оружия
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На этом альбоме Эминем впервые представил слушателям свое альтер-эго Slim Shady (Слим Шейди). Тексты песен радикально отличались от «Infinite», они были переполнены упоминаниями об актах насилия, употреблении наркотиков. Также Эминем говорил о своих проблемах в семье и отвечал на критику предыдущего альбома
На фото: в июне 2000 года рэпер был арестован по обвинению в нападении и незаконном ношении оружия

Bill Pugliano / Liaison / Getty Images

Новая работа Эминема «The Marshall Mathers LP» появилась весной 2000 года. Здесь рэпер говорил уже не от лица выдуманного персонажа, а от своего собственного имени. Самыми популярными стали композиции «The Real Slim Shady» и «Stan»
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Новая работа Эминема «The Marshall Mathers LP» появилась весной 2000 года. Здесь рэпер говорил уже не от лица выдуманного персонажа, а от своего собственного имени. Самыми популярными стали композиции «The Real Slim Shady» и «Stan»

Frank Micelotta / ImageDirect / Getty Images

В 2002 году вышел автобиографический фильм музыканта «Восьмая миля». В нем Эминем сыграл нищего рэпера Джимми Смита по прозвищу Кролик (кадр на фото). Фильм был очень тепло встречен публикой, а саундтрек к нему — песня «Lose Yourself» — заработал для рэпера премию «Оскар»
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В 2002 году вышел автобиографический фильм музыканта «Восьмая миля». В нем Эминем сыграл нищего рэпера Джимми Смита по прозвищу Кролик (кадр на фото). Фильм был очень тепло встречен публикой, а саундтрек к нему — песня «Lose Yourself» — заработал для рэпера премию «Оскар»

Imagine Entertainment

11 апреля 2006 года лучший друг Эминема и участник группы D12, Proof (на фото слева), был убит четырьмя выстрелами в голову и грудь вышибалой Марио Этериджем в клубе CCC Club в Детройте после того, как Proof застрелил кузена Марио. Эминем написал две песни о смерти друга, названные «Going Through Changes» и «You’re Never Over», которые вошли в альбом «Recovery»
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11 апреля 2006 года лучший друг Эминема и участник группы D12, Proof (на фото слева), был убит четырьмя выстрелами в голову и грудь вышибалой Марио Этериджем в клубе CCC Club в Детройте после того, как Proof застрелил кузена Марио. Эминем написал две песни о смерти друга, названные «Going Through Changes» и «You’re Never Over», которые вошли в альбом «Recovery»

Giovanni Canitano / REX / Shutterstock / Fotodom

«Если кто-то мне и завидует, то не из-за денег, а из-за дочери» Музыкант был дважды женат на своей школьной подруге Кимберли Энн Скот. Они договорились о совместном попечительстве над своей дочерью Хэйли. Эминем также удочерил Алайну (дочь сестры) и Уитни (дочь бывшей жены), а также оформил опеку над своим братом Натаном
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«Если кто-то мне и завидует, то не из-за денег, а из-за дочери»
Музыкант был дважды женат на своей школьной подруге Кимберли Энн Скот. Они договорились о совместном попечительстве над своей дочерью Хэйли. Эминем также удочерил Алайну (дочь сестры) и Уитни (дочь бывшей жены), а также оформил опеку над своим братом Натаном

Ramin Talaie / AP

«Я говорю вещи, которые шокируют людей» В своих композициях и выступлениях Эминем не боится высмеивать современное общество, петь о расовой и сексуальной неполиткорректности
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«Я говорю вещи, которые шокируют людей»
В своих композициях и выступлениях Эминем не боится высмеивать современное общество, петь о расовой и сексуальной неполиткорректности

Kevin Winter / Getty Images

В 2008 году Эминем презентовал свою книгу «The Way I Am». Она представляет собой автобиографию музыканта, своеобразную исповедь. «The Way I Am» стала бестселлером, к книге также прилагался бонусный диск
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В 2008 году Эминем презентовал свою книгу «The Way I Am». Она представляет собой автобиографию музыканта, своеобразную исповедь. «The Way I Am» стала бестселлером, к книге также прилагался бонусный диск

Frank Micelotta / Getty Images

Эминем основал собственный благотворительный фонд The Marshall Mathers Foundation, который оказывает помощь детям из неблагополучных семей штата Мичиган
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Эминем основал собственный благотворительный фонд The Marshall Mathers Foundation, который оказывает помощь детям из неблагополучных семей штата Мичиган

Stephen Lovekin / Getty Images

На церемонии «MTV Movie Awards 2009» в Лос-Анджелесе Эминему прямо под нос своей пятой точкой приземлился персонаж Бруно, сыгранный Сашей Бароном Коэном. Позже рэпер признался, что эта шутка была заранее спланирована и отрепетирована, правда на репетиции Барон Коэн был в брюках
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На церемонии «MTV Movie Awards 2009» в Лос-Анджелесе Эминему прямо под нос своей пятой точкой приземлился персонаж Бруно, сыгранный Сашей Бароном Коэном. Позже рэпер признался, что эта шутка была заранее спланирована и отрепетирована, правда на репетиции Барон Коэн был в брюках

Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

Эминем является обладателем 15 премий «Грэмми». По иронии судьбы, в песне «The Real Slim Shady» из второго альбома «The Marshall Mathers LP» Эминем раскритиковал музыкальную премию и посчитал, что вряд ли ее когда-нибудь получит
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Эминем является обладателем 15 премий «Грэмми». По иронии судьбы, в песне «The Real Slim Shady» из второго альбома «The Marshall Mathers LP» Эминем раскритиковал музыкальную премию и посчитал, что вряд ли ее когда-нибудь получит

Matt Sayles / AP

Согласно данным Nielsen SoundScan, c начала 2000-х Эминем продал свыше 100 млн альбомов по всему миру На фото слева направо: актер Джейк Джилленхол, Эминем, рэпер 50 Cent, актер и рэпер Мигель Гомес
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Согласно данным Nielsen SoundScan, c начала 2000-х Эминем продал свыше 100 млн альбомов по всему миру
На фото слева направо: актер Джейк Джилленхол, Эминем, рэпер 50 Cent, актер и рэпер Мигель Гомес

Agostini / Invision / AP

В марте 2022 года Эминем стал рекордсменом по количеству синглов, ставших золотыми и платиновыми. Кроме того, он вошел в семерку музыкантов, чьи альбомы становились три и более раз бриллиантовыми
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В марте 2022 года Эминем стал рекордсменом по количеству синглов, ставших золотыми и платиновыми. Кроме того, он вошел в семерку музыкантов, чьи альбомы становились три и более раз бриллиантовыми

Steve Luciano / AP

Эминем выступает на Гран-при Формулы-1 в США, 2024 год
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Эминем выступает на Гран-при Формулы-1 в США, 2024 год

Mikala Compton-Imagn Images / Reuters

Концерт в перерыве между матчами Супербоула LVI по американскому футболу, 2022 год
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Концерт в перерыве между матчами Супербоула LVI по американскому футболу, 2022 год

Mario Anzuoni / Reuters

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