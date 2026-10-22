WSJ: Трамп попросил Маска снять ограничения скорости Starlink для ВСУ
Президент США Дональд Трамп 22 октября попросил главу Space X Илона Маска прекратить замедлять работу специализированной военной версии Starlink — Starshield, которую используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированных американских чиновников.
По словам собеседников издания, вскоре после звонка президента система начала возвращаться к штатной работе. Опрошенные газетой украинские чиновники подтвердили, что скорость работы Starshield выросла, хотя полностью функционал еще не восстановлен.
Дональд Трамп, объяснили источники издания, был недоволен ограничениями скорости Starshield. Газета уточняет, что из-за них отдельные беспилотники работали нестабильно, а перехватчики ракет — менее эффективно.