Администрация Запорожской области обжаловала приговор генералу Попову

Администрация Запорожской области, признанная потерпевшей стороной по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обжаловала приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Попов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Иван Попов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил его воинского звания и права занимать организационно-хозяйственные должности, а также назначил штраф в размере 800 тыс. руб.

Потерпевшая сторона попросила отменить этот приговор и передать уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции «со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства», передает ТАСС текст жалобы.

По версии следствия, Иван Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тонны изделий металлопроката, которые администрация Запорожской области закупила в порядке предоставления гуманитарной помощи. Господин Попов вину не признал. 6 мая приговор Тамбовского суда был обжалован защитой осужденного военнослужащего.