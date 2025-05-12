Участники таганской ОПГ приговорены к длительным срокам заключения

От 22 до 25 лет заключения получили по приговору Мосгорсуда участники таганской ОПГ — одной из старейших столичных группировок. Перед судом предстали лидеры банды и преступного сообщества Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович (он скончался во время судебного следствия), а также их подручные Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин.

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Все они были признаны виновными в тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе в убийствах семи человек, а также в ряде покушений. В числе совершенных подсудимыми преступлений убийства предпринимателя Алексея Покровского, адвоката Натальи Вавилиной и участие в ликвидации одного из лидеров криминальной России вора в законе Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан.

На счету бандитов — вымогательства и рейдерские захваты. Их арсенал, по данным Следственного комитета России и ФСБ, состоял из 100 единиц оружия, нескольких тысяч боеприпасов к нему и 36 кг взрывчатых веществ.

Ефим Брянцев