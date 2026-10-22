Минэнерго прокомментировало риск подорожания бензина и дизеля

В Минэнерго также указали на действующий демпфер для нефтекомпаний, компенсирующий разницу между высокими мировыми ценами на топливо и стоимостью на внутреннем рынке. «При этом в настоящее время наблюдается насыщение топливного рынка благодаря введению в строй нефтеперерабатывающих заводов … и сезонному снижению потребления топлива»,— добавили в ведомстве.