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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Минэнерго прокомментировало риск подорожания бензина и дизеля

Минэнерго: объем импорта топлива существенно не повлияет на цены
Поставки импортного бензина и дизтоплива на внутренний рынок России незначительны, а потребность в нем снижается, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Такой объем, отмечают в ведомстве, позволяет сбалансировать спрос и предложение, но «не может оказывать существенного влияния на его среднюю цену».
В Минэнерго также указали на действующий демпфер для нефтекомпаний, компенсирующий разницу между высокими мировыми ценами на топливо и стоимостью на внутреннем рынке. «При этом в настоящее время наблюдается насыщение топливного рынка благодаря введению в строй нефтеперерабатывающих заводов … и сезонному снижению потребления топлива»,— добавили в ведомстве.
Нефтекомпании могут увеличить стоимость бензина и дизеля на АЗС на фоне убытков связанных с импортом нефтепродуктов, сообщал ранее «Ъ». Такое предложение было направлено премьеру Михаилу Мишустину (письмо видел «Ъ»). Для стимулирования зарубежных поставок ведомство предлагает несколько вариантов, в том числе изменение формулы демпфирующего механизма.
Подробнее — в материале «Ъ» «Везучее горючее».
Рынок бензина и дизтоплива
Минэнерго