Путин: каждый месяц на СВО уходит до 60 тыс. добровольцев

Президент России Владимир Путин отметил, что в российскую армию ежемесячно приходит от 50 тыс. до 60 тыс. добровольцев. Об этом он заявил на встрече с руководством общественной организации «Деловая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Господин Путин отметил, что добровольцы сами идут служить, в том числе из трудовых коллективов, представленных в организации. «У нас по 50–60 тыс. ребят в месяц сами приходят»,— сообщил президент.

В то же время он сравнил этот показатель с ситуацией на Украине, где, по его словам, действует принудительная мобилизация. «Киевские власти занимаются принудительной мобилизацией — людей, как собак, вылавливают на улице. Там 30 тыс. человек в месяц отправляют»,— сказал Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что россияне самостоятельно принимают решение защищать страну, выбирая службу по контракту в зоне специальной военной операции.