Главные новости за выходные 22–23 марта

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован, суд поддержал требование прокуратуры. Турецкие телеканалы тем временем прекратили прямые трансляции с протестов. После ареста мэр призвал местных жителей выйти на массовые акции протеста. Вскоре господина Имамогшлу отстранили от обязанностей. В ночь на 23 марта полиция на демонстрациях задержала 323 человека.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что президенты России Владимир Путин и Соединенных Штатов Дональд Трамп могут встретиться в ближайшие несколько месяцев. Пресс-секретарь российйского президента Дмитрий Песков заявил, что недавний телефонный разговор лидеров двух стран шагом к личной встрече.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в настоящий момент прогресса в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз быть не может. По его словам, чтобы Будапешт снял вето, Киев должен восстановить права венгерских меньшинств в Закарпатье.

Заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Антон Тицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по электроподстанции в регионе. Более 11 тыс. абонентов остались без энергоснабжения.

В результате израильского удара по югу сектора Газа погиб член политбюро палестинского движения «Хамас» Салах Аль-Бардавиль. Вместе с ним погибла и его жена.

22 марта Вооруженные силы Тайваня сообщили, что за последние сутки к острову приблизились 47 самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая. Большинство из них пересекли срединную линию над Тайваньским проливом.

В годовщину теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске открыли мемориал в память о жертвах трагедии. Следственный комитет РФ сообщил о завершении следственных действий с 19 фигурантами дела о теракте. По версии СКР, теракт был спланирован и организован «спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России». О какой стране речь, не уточняется.

Папа римский Франциск 23 марта впервые появился на публике после тяжелой болезни. За день до этого аргентинский кардинал Виктор Мануэл Фернандес заявил, что понтифику предстоит долгий курс реабилитации: ему даже придется заново учиться говорить.

В возрасте 85 лет умерла народная артистка Лариса Голубкина. Похороны пройдут 25 марта на Троекуровском кладбище.

Стало известно о смерти в возрасте 76 лет американского боксера, двукратного чемпиона мира в тяжелом весе и чемпиона Олимпийских игр 1968 года Джорджа Формана. Он умер 21 марта.

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