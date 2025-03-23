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Коммерсантъ FM
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Ларису Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище

Похороны народной артистки Ларисы Голубкиной пройдут 25 марта на Троекуровском кладбище, сообщила «РИА Новости» ее падчерица, актриса Мария Миронова.

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Лариса Голубкина умерла накануне, 22 марта, на 86-м году жизни. Актриса скончались после продолжительной болезни. Директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Милена Авимская говорила, что прощание с артисткой пройдет в театре во вторник, 25 марта.

Дебютной и самой популярной ролью в кино Ларисы Голубкиной стал персонаж Шуры Азаровой в «Гусарской балладе» Эльдара Рязанова». За свою карьеру сыграла более чем в 20 фильмах, в том числе в «Сказке о царе Салтане» (1966) и «Трое в лодке, не считая собаки». С 1964 года работала в Театре Российской армии. В 1991 году была удостоена звания народной артистки.

Подробнее о биографии артистки — в материале «Ъ» «Актриса одной баллады».

Фотогалерея

Главные роли Ларисы Голубкиной

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Лариса Голубкина в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», 1963 год

Лариса Голубкина в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», 1963 год

Фото: РИА Новости

В спектакле «Юг/Север» по пьесе Юлии Тупикиной на сцене Театра Российской армии, 2017 год

В спектакле «Юг/Север» по пьесе Юлии Тупикиной на сцене Театра Российской армии, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Кадр из фильма Александра Птушко «Сказка о царе Салтане», 1965 год

Кадр из фильма Александра Птушко «Сказка о царе Салтане», 1965 год

Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

На выступлении перед работниками Барнаульского завода искусственного и синтетического волокна, 1962 год

На выступлении перед работниками Барнаульского завода искусственного и синтетического волокна, 1962 год

Фото: Виктор Калинин / РИА Новости

На показе фильма Владимира Чеботарева «Как вас теперь называть?» у кинотеатра «Россия», 1965 год

На показе фильма Владимира Чеботарева «Как вас теперь называть?» у кинотеатра «Россия», 1965 год

Фото: Валерий Генде-Роте, Борис Трепетов / ТАСС

Кадр из фильма Юрия Озерова «Освобождение», 1970 год

Кадр из фильма Юрия Озерова «Освобождение», 1970 год

Фото: РИА Новости

В фильме Юрия Озерова «Битва за Берлин», 1972 год

В фильме Юрия Озерова «Битва за Берлин», 1972 год

Фото: Н. Никольский / РИА Новости

На съемках телевизионной передачи «Бенефис», 1977 год

На съемках телевизионной передачи «Бенефис», 1977 год

Фото: Рыбаков / РИА Новости

Евгений Моргунов и Лариса Голубкина (в центре) на кондитерской фабрике «Большевик», 1985 год

Евгений Моргунов и Лариса Голубкина (в центре) на кондитерской фабрике «Большевик», 1985 год

Фото: Василий Егоров / ИТАР-ТАСС

Лариса Голубкина на фотосессии, 1967 год

Лариса Голубкина на фотосессии, 1967 год

Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

На новогоднем Bosco-бале в Москве, 2011 год

На новогоднем Bosco-бале в Москве, 2011 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На пресс-конференции, посвященной 111-летию со дня рождения композитора Тихона Хренникова и премьере спектакля «Гусарская баллада», 2024 год

На пресс-конференции, посвященной 111-летию со дня рождения композитора Тихона Хренникова и премьере спектакля «Гусарская баллада», 2024 год

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

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Лариса Голубкина в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», 1963 год

Фото: РИА Новости

В спектакле «Юг/Север» по пьесе Юлии Тупикиной на сцене Театра Российской армии, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Кадр из фильма Александра Птушко «Сказка о царе Салтане», 1965 год

Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

На выступлении перед работниками Барнаульского завода искусственного и синтетического волокна, 1962 год

Фото: Виктор Калинин / РИА Новости

На показе фильма Владимира Чеботарева «Как вас теперь называть?» у кинотеатра «Россия», 1965 год

Фото: Валерий Генде-Роте, Борис Трепетов / ТАСС

Кадр из фильма Юрия Озерова «Освобождение», 1970 год

Фото: РИА Новости

В фильме Юрия Озерова «Битва за Берлин», 1972 год

Фото: Н. Никольский / РИА Новости

На съемках телевизионной передачи «Бенефис», 1977 год

Фото: Рыбаков / РИА Новости

Евгений Моргунов и Лариса Голубкина (в центре) на кондитерской фабрике «Большевик», 1985 год

Фото: Василий Егоров / ИТАР-ТАСС

Лариса Голубкина на фотосессии, 1967 год

Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

На новогоднем Bosco-бале в Москве, 2011 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На пресс-конференции, посвященной 111-летию со дня рождения композитора Тихона Хренникова и премьере спектакля «Гусарская баллада», 2024 год

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

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