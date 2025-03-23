Ларису Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище

Похороны народной артистки Ларисы Голубкиной пройдут 25 марта на Троекуровском кладбище, сообщила «РИА Новости» ее падчерица, актриса Мария Миронова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Лариса Голубкина умерла накануне, 22 марта, на 86-м году жизни. Актриса скончались после продолжительной болезни. Директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Милена Авимская говорила, что прощание с артисткой пройдет в театре во вторник, 25 марта.

Дебютной и самой популярной ролью в кино Ларисы Голубкиной стал персонаж Шуры Азаровой в «Гусарской балладе» Эльдара Рязанова». За свою карьеру сыграла более чем в 20 фильмах, в том числе в «Сказке о царе Салтане» (1966) и «Трое в лодке, не считая собаки». С 1964 года работала в Театре Российской армии. В 1991 году была удостоена звания народной артистки.

Подробнее о биографии артистки — в материале «Ъ» «Актриса одной баллады».