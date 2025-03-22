Кардинал Фернандес: папе римскому придется заново учиться говорить

Папе римскому Франциску, который лечится от воспаления легких, потребуется долгая реабилитация, заявил аргентинский кардинал Виктор Мануэл Фернандес. По его словам, понтифику придется в том числе заново учиться говорить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кардинал Фернандес во время службы в храме Святого Петра в Ватикане (февраль 2025 года)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters Кардинал Фернандес во время службы в храме Святого Петра в Ватикане (февраль 2025 года)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Кардинал рассказал, что у него была возможность пообщаться с папой римским. Сейчас понтифику «трудно говорить, но общее состояние его организма такое же, как и прежде», заверил Фернандес. «Потребуется реабилитация, потому что после длительного времени при интенсивном потоке кислорода все высыхает, и тогда приходится практически заново учиться говорить»,— рассказал аргентинский кардинал, которого цитирует католическая газета Avvenire.

Папа Франциск в феврале был доставлен в римскую клинику Джемелли, где у него развилась двусторонняя пневмония. В прессе появлялись сообщения о возможном уходе папы на покой по состоянию здоровья. Швейцарская газета Blick утверждала, что папские гвардейцы уже репетируют похороны понтифика. В конце февраля его состояние ухудшилось, понтифика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В начале марта стало известно, что он идет на поправку.

7 марта папа римский впервые обратился к верующим с момента госпитализации. 16 марта Ватикан опубликовал его первое с момента госпитализации фото. На этой неделе сообщалось, что состояние папы римского продолжает улучшаться.