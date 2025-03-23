Главные анонсы 24–30 марта
Важнейшие события предстоящей недели
24 марта, понедельник
В Эр-Рияде запланированы экспертные консультации представителей РФ и США по Украине.
В Москве пройдет заседание попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В Париже суд начнет рассмотрение дела актера Жерара Депардье, обвиняемого в домогательствах.
25 марта, вторник
В Москве в Совете федерации пройдет заседание комитета по конституционному законодательству с участием омбудсмена Татьяны Москальковой.
Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску Сбербанка о взыскании убытков с бельгийского Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking.
В Бостоне (США) стартует чемпионат мира по фигурному катанию.
26 марта, среда
В онлайн-формате пройдет заседание Молодежного совета БРИКС.
В Москве начнется IV съезд российского движения детей и молодежи «Движение первых».
В Мурманске начнется международный арктический форум «Арктика — территория диалога».
В Циндао (Китай) состоится заседание ведомств по международному военному сотрудничеству стран ШОС.
27 марта, четверг
В Совете федерации пройдет «правительственный час» с участием министра транспорта Романа Старовойта.
В Москве пройдет церемония вручения 12 специальных номинаций премии «Золотая маска» за вклад в развитие театрального искусства.
28 марта, пятница
В Москве пройдет XXI ежегодный Юридический форум.
В Москве состоится экономический форум стран СНГ «Новые импульсы для развития Большого евразийского партнерства. Научно-технологическое и инновационное развитие».
В Таджикистане пройдут выборы в верхнюю палату парламента республики.
29 марта, суббота
В Москве пройдет церемония награждения победителей первой иммерсивной фэшн-премии Fashionport.
30 марта, воскресенье
В Армении пройдут выборы в органы местного самоуправления.