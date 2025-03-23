Главные анонсы 24–30 марта

24 марта, понедельник

В Эр-Рияде запланированы экспертные консультации представителей РФ и США по Украине.

В Москве пройдет заседание попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В Париже суд начнет рассмотрение дела актера Жерара Депардье, обвиняемого в домогательствах.

25 марта, вторник

В Москве в Совете федерации пройдет заседание комитета по конституционному законодательству с участием омбудсмена Татьяны Москальковой.

Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску Сбербанка о взыскании убытков с бельгийского Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking.

В Бостоне (США) стартует чемпионат мира по фигурному катанию.

26 марта, среда

В онлайн-формате пройдет заседание Молодежного совета БРИКС.

В Москве начнется IV съезд российского движения детей и молодежи «Движение первых».

В Мурманске начнется международный арктический форум «Арктика — территория диалога».

В Циндао (Китай) состоится заседание ведомств по международному военному сотрудничеству стран ШОС.

27 марта, четверг

В Совете федерации пройдет «правительственный час» с участием министра транспорта Романа Старовойта.

В Москве пройдет церемония вручения 12 специальных номинаций премии «Золотая маска» за вклад в развитие театрального искусства.

28 марта, пятница

В Москве пройдет XXI ежегодный Юридический форум.

В Москве состоится экономический форум стран СНГ «Новые импульсы для развития Большого евразийского партнерства. Научно-технологическое и инновационное развитие».

В Таджикистане пройдут выборы в верхнюю палату парламента республики.

29 марта, суббота

В Москве пройдет церемония награждения победителей первой иммерсивной фэшн-премии Fashionport.

30 марта, воскресенье

В Армении пройдут выборы в органы местного самоуправления.