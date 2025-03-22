Уиткофф: Путин и Трамп могут встретиться в ближайшие месяцы

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что президенты России Владимир Путин и Соединенных Штатов Дональд Трамп могут встретиться в ближайшие несколько месяцев. Он добавил, что во время первого президентского срока господина Трампа у глав государств сложились прекрасные отношения.

«Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев. Мне также кажется, что было чрезвычайно любезно с его (Владимира Путина,— "Ъ") стороны принять меня, я хочу это признать»,— сказал Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано в соцсети X.

Делегации России и США договорились работать над организацией встречи президентов по итогам переговоров в Эр-Рияде, которые прошли 18 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускал, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Саудовской Аравии.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».