Папа Франциск появился перед верующими

Сегодня, 23 марта, папа римский Франциск лично поприветствовал верующих. Это стало его первым появлением на публике более чем за месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Папа римский Франциск приветствует собравшихся на площади Фото: Vatican Media / В­Handout / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Папа римский Франциск приветствует собравшихся на площади Фото: Vatican Media / В­Handout / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

Как сообщают мировые СМИ, в том числе канал CNN, папа появился в инвалидном кресле на балконе клиники Джемелли. Он поприветствовал сотни верующих, собравшихся у главного входа в клинику, подняв вверх большой палец. Толпа в ответ разразилась криками: «Да здравствует папа!»

Cегодня Франциск будет выписан из клиники, в которой находился с 14 февраля. Первоначально его лечили от бронхита, однако позже врачи сообщили о том, что у 88-летнего папы развилось двустороннее воспаление легких. Его 38-дневная госпитализация, самая продолжительная за время его понтификата, вызвала разговоры о неминуемом отречении Франциска от Трона св. Петра.

После выписки папа должен выдержать двухмесячный период отдыха и восстановления, на котором настаивают его врачи.

Виктор Буй