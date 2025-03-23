Папа Франциск появился перед верующими
Сегодня, 23 марта, папа римский Франциск лично поприветствовал верующих. Это стало его первым появлением на публике более чем за месяц.
Как сообщают мировые СМИ, в том числе канал CNN, папа появился в инвалидном кресле на балконе клиники Джемелли. Он поприветствовал сотни верующих, собравшихся у главного входа в клинику, подняв вверх большой палец. Толпа в ответ разразилась криками: «Да здравствует папа!»
Cегодня Франциск будет выписан из клиники, в которой находился с 14 февраля. Первоначально его лечили от бронхита, однако позже врачи сообщили о том, что у 88-летнего папы развилось двустороннее воспаление легких. Его 38-дневная госпитализация, самая продолжительная за время его понтификата, вызвала разговоры о неминуемом отречении Франциска от Трона св. Петра.
После выписки папа должен выдержать двухмесячный период отдыха и восстановления, на котором настаивают его врачи.