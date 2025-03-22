В Красногорске открыли мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе»

В годовщину теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске открыли мемориал в память о жертвах трагедии, передает корреспондент «Ъ». В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Мемориал представляет собой две стелы со скошенными верхними гранями, на которых изображены летящие ввысь журавли. Монумент находится рядом с концертным залом имени Муслима Магомаева, где произошел теракт.

Мероприятие началось с минуты молчания, после чего прошла панихида по погибшим. На торговом центре «Вегас» и здании «Крокус Экспо», находящихся рядом, выведены проекции с летящими журавлями. На входе на территорию «Крокуса» стоят металлодетекторы, на месте работают полицейские и сотрудники Росгвардии. У мемориала дежурят психологи Российского Красного Креста, также приехал его глава Павел Савчук.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. В качестве обвиняемых по делу проходят 27 человек. Как выяснил «Ъ», окончание всех следственных действий запланировано на 22 мая. СКР обвинил спецслужбы неназванной «недружественной страны» в организации теракта.

О развитии дела — в материале «Ъ» «"Крокус" предпочли Красной площади».